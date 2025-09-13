O que a prisão do "Careca do INSS" nos ensina sobre os direitos do consumidor num país que todos os dias o bolso dele é atacado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A prisão de envolvidos mostra como o INSS foi capturado devido às fragilidades de um sistema que transformou-se na tesouraria de criminosos

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (12) o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti, e fez busca e apreensões em endereços do advogado Nelson Willians, que também foi alvo da operação.



A operação desta sexta-feira, batizada de Cambota é o desdobramento da operação Sem Desconto, realizada desde abril e que apurou um espetacular esquema de desvios de recursos de contas de aposentados e pensionistas do INSS que foi inicialmente estimado em 6 R$ bilhões e que já custou ao contribuinte R$ 1,29 bilhão gastos no ressarcimento dos valores.



Saque por conta



O governo Lula deve devolver inicialmente parte do roubo praticado contra segurados e só depois tentar reaver na Justiça esse dinheiro das pessoas envolvidas no crime.



O governo cuidou de se livrar de um desgaste político para no futuro buscar judicialmente o arresto do patrimônio dos envolvidos. Oficialmente, o governo afirma que conseguiu o bloqueio de R$2,86 bilhões em patrimônio dos dirigentes de entidades, apostando que a Justiça, algum dia, lhe dará ganho de causa nas ações que a AGU está movendo contra os acusados.



Desvios do INSS. - Divulgação

Ataque ao caixa



A prisão do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, entretanto, revela o cenário da atuação desse tipo de personagem que atua contra o caixa da Previdência. Às vezes roubando o INSS diretamente, às vezes fazendo litigância de má fé na Justiça. E na maioria dos casos, se aproveitando das brechas da legislação previdenciária que oferecem um mundo de oportunidades.



O único elemento em comum é a preferência dos envolvidos em demonstrar sinais de riqueza, o que mostra como todos apostam na incapacidade da polícia em descobrir os seus crimes e da Justiça em lhe condenar. O INSS é o maior demandante da Justiça brasileira, tendo atualmente 4,5 milhões de ações em tramitação.



Bens e ostentação



As imagens dos bens Camilo Antunes assim como as da residência de Nelson Willians revelam o abismo entre o rendimento de milhões de aposentados e pensionistas embora no caso do “Careca do INSS” confirmem o comportamento clássico de pessoas que ao conseguir grandes volumes de recursos tendem a adquirir e ostentar bens materiais que só servem para provar a origem ilícita do dinheiro que conseguiram.



Mas a prisão de Camilo Antunes e Maurício Camisotti também serviu para mostrar a fragilidade dos controles dos recursos da Previdência Social e de como o INSS se tornou um mar de oportunidades que nos levaram ao escândalo das prestações de associações fraudulentas.



Carros apreendedor na casa da Careca do INSS. - Polícia Federal/Divulgação

Sem proteção



O nível de proteção de sistemas, falta de fiscalização e baixa redundância dos controles abriram uma avenida de possibilidades que tornaram fácil a estruturação dos desvios de modo que o INSS passou a funcionar como uma grande central de desvios de recursos dos aposentados sem que a direção do Instituto cuidasse de produzir qualquer avaliação periódica.



De certa forma, o INSS passou a apenas validar os desvios e emitir as ordens de pagamento às associações que fizeram rapidamente o patrimônio dos envolvidos crescer em curto espaço de tempo. E como sempre acontece, os problemas de personagens como o “Careca do INSS” passaram a ser como gastar o produto do roubo.



Volumes desviados



O resultado como se vê agora é a ostentação como prova do volume desviado. E que a apreensão dos bens apenas comprova que os valores, ainda que mostrem bens de valor, estão a quilômetros do total de recursos desviados.



No fundo, a prisão do “Careca do INSS” e a exibição dos seus bens de qualidade e gosto duvidoso apenas mostram a diferença entre o que a Justiça pode recuperar e o que foi roubado.



Arresto insuficiente



E está claro que o que está sendo apreendido não vai pagar sequer um terço do total que foi desviado dos servidores e pensionistas. O produto do roubo já foi gasto.

Até porque nenhum dos dirigentes estava procurando fazer as entidades donas de patrimônio pagarem as despesas dos programas prometidos aos associados na hora da adesão.



Arrecdar e gastar

E elas não se apresentavam como seguradoras, prometendo apenas serviços que exigiam um pequeno volume caixa. No fundo era arrecadar para a diretoria gastar como quisesse.



Talvez o único resultado positivo da operação Sem Desconto seja as mudanças de exigências para a concessão de empréstimos consignados e a proibição de descontos das associações que agora nem mais existem. É muito pouco em comparação ao que o contribuinte foi chamado a pagar.

Leilão da Compesa será dia 18 de dezembro de 2025. - Divulgação

Encontro marcada na B3 no dia 18 de novembro



A edição extra do Diário Oficial do Governo de Pernambuco com o edital para a concessão regionalizada parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário fixa para o dia 18 de dezembro o leilão da concessão da Compesa que tem investimento privado estimado em R$ 19 bilhões, que será aplicado exclusivamente em saneamento. O edital diz que no dia 11 de dezembro acontece a abertura das propostas e o leilão no dia 18 de dezembro na sede da B3 com a presença da governadora Raquel Lyra.



Duplicatas



Com a implantação da Reforma Tributária, a partir de 2026, as empresas brasileiras poderão emitir duplicatas escriturais por meio de um sistema digital, trazendo mais segurança jurídica e agilidade nas transações de antecipação de crédito. Ao migrar para um sistema totalmente digital, as empresas terão mais agilidade e transparência em suas operações, reduzindo custos administrativos e ampliando a rastreabilidade das transações.



Refeno 2025 terá patrocinio da Becker. - Divulgação

Becker na Refeno



A Indústria Becker aproveitará a largada da Refeno 2025 com para fazer o lançamento da Linha Becker Pro, feita com sabões vegetais produzidos a partir de energia solar. Os Velejadores terão à disposição, durante todo o mês de setembro, uma lavanderia exclusiva e gratuita no Cabanga Iate Clube, preparada para cuidar das roupas e enxovais dos veleiros com qualidade, sustentabilidade e tecnologia.



Morar Bem RMR

De 2 a 5 de outubro, no Shopping Guararapes tem a Feira de Imóveis Morar Bem, promovida pela Cehab e Caixa Econômica Federal, pela primeira vez no município de Jaboatão dos Guararapes. O município aparece em terceiro lugar na lista de número de pessoas inscritas (8.860) no programa Morar Bem PE – Entrada Garantida no Estado, depois do Recife e de Caruaru.

Morar Bem Recife



Na feira realizada de 28 a 31 de agosto último, no Shopping Recife, a Imóveis Morar Bem foram negociadas 718 unidades, movimentando R$122,3 milhões quando foram vendidos 312 imóveis, sendo 255 com o subsídio do Morar Bem PE – Entrada Garantida. Outras 406 unidades permaneceram em negociação. Ao todo nas feiras foram negociadas 1.949 unidades.



Estados Unidos isenta importações de cacau. - Divulgação

Ainda sem manga



Os produtores de manga do Vale do São Francisco estão analisando uma ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedendo isenções às tarifas existentes sobre a importação de produtos agrícolas estratégicos, incluindo cacau e café. A medida, publicada na última segunda-feira (8) , altera a política tarifária norte-americana para parceiros considerados “alinhados” e que mantêm acordos comerciais com os EUA.



O objetivo é ajustar a política de importações em categorias de bens que “não podem ser cultivados, extraídos ou produzidos naturalmente em território norte-americano” ou que não estão disponíveis em quantidades suficientes para atender a demanda doméstica.

A lista inclui cacau e café, essenciais para a indústria alimentícia; frutas tropicais como bananas, mangas, mamões, abacates e kiwis; chás (verde e preto); especiarias como canela, cardamomo, açafrão, cravo, noz-moscada e pimenta. Entretanto, ainda não ficou claro que a manga e o cacau produzidos pelo Brasil estão incluídos em função das restrições da taxação de 50%.



Dia do Cliente



Nesta segunda-feira (15) se comemora o Dia do Cliente. Para marcar a data, a distribuidora de vinhos de Pernambuco, Wine Concept Brasil, realiza encontro na Garrafeira Brasil com clientes e parceiros para apresentar produtos do portfólio da vinícola Perini com apresentação do Sommelier, Helton Silva.



Dia do Cliente



Também por ocasião do Dia do Cliente, a pesquisa Índice Nacional de Satisfação do Varejo (INSV), levantamento realizado pela Inroots em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), revela que mais de três quartos dos brasileiros (76,15%) que fizeram compras em julho afirmaram estar contentes com sua experiência. Ou seja: seis em cada oito consumidores aprovaram a relação de compra e venda mantida com a empresa vendedora.



Poucos voos



A Azul informa que vai reforçar as operações em Natal, nos voos com destino a Recife, onde está o principal hub da Companhia no Nordeste, a partir de 26 de outubro. Diz que vai aumentar em 50% a rota para a cidade de Natal (RN), mas não será muita coisa, a frequência aumentará de dois para três voos diários.



A empresa diz que da última semana de outubro até 1º de fevereiro de 2026, a ligação entre Natal e Recife terá um total de 582 voos e uma oferta de 40,7 mil assentos, entre chegadas e partidas.



França-Brasil.REC



Após 10 anos, o Conselho do Comércio França-Brasil se reuniu nesta sexta-feira (12 no Recife no Instituto Ricardo Brennand. Veio gente da L’Oréal, Renault, Saint-Gobain, Moet Hennessy, Vinci, Sanofi, Naval Group, Veolia, Schneider Électric, Tereos, Credit Agricole e Pernod Ricard liderados pelo embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e do cônsul da França no Recife, Serge Gas, que ouviram palestra do consultor e sócio da TGI, Francisco Cunha.



Haval H9, um SUV inteligente. - Divulgação

Chinês de aventuras



Com preço sugerido de R$320 mil, a GWM anuncia a chegada ao Brasil do Haval H9, um SUV inteligente de 7 lugares projetado para todos os terrenos. Desenvolvido ao longo de seis milhões de quilômetros de testes em 76 tipos de terrenos ao redor do mundo, o H9 foi colocado à prova em cenários extremos de frio, calor, altitude elevada e alta corrosão, garantindo confiabilidade, durabilidade e desempenho acima da média. O preço promocional é de R$309 mil para a versão única Exclusive TD480. A partir do dia 20 de setembro, o preço será de R$319 mil.



Costa Dourada

Após ter sua atuação reconhecida pelo Prêmio de Excelência Shell, o Posto Costa Dourada, ao lado do Shopping Costa Dourada, terá sua primeira ampliação com área da loja de conveniência, que será transformada na nova marca Shell Café.

