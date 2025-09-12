fechar
Economia | Notícia

INSS: Governo já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados lesados por descontos indevidos

Valor total devolvido já chega a R$ 1,29 bilhão para 2,3 milhões de segurados; quem ainda não contestou tem até novembro de 2025 para fazê-lo

Por Túlio Feitosa Publicado em 12/09/2025 às 23:15
Desvios do INSS.
Desvios do INSS. - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O governo federal já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram vítimas de descontos de mensalidades associativas feitos sem autorização. O balanço do programa de ressarcimento foi divulgado nesta sexta-feira (12).

Até o momento, cerca de 2,3 milhões de segurados em todo o Brasil já aderiram ao acordo, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para receber de volta os valores que foram descontados ilegalmente de seus benefícios.

Leia Também

Prazo para contestar continua aberto

É importante destacar que os aposentados e pensionistas que identificarem algum desconto indevido em seus extratos e que ainda não fizeram a reclamação, têm até o dia 14 de novembro de 2025 para contestar o valor.

Desde o início do programa, mais de 5,58 milhões de beneficiários já questionaram algum tipo de desconto junto ao INSS.

Como funciona o acordo

O plano de ressarcimento garante a devolução integral do dinheiro descontado, com o valor corrigido pela inflação (IPCA), sem a necessidade de o segurado entrar com uma ação na Justiça. A adesão ao acordo, para quem já contestou os valores, é feita pelo aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O valor do reembolso é depositado automaticamente na mesma conta bancária onde o beneficiário já recebe sua aposentadoria ou pensão, em um processo que o governo tem buscado agilizar para compensar os segurados lesados.

(Com informações da Agência Brasil)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

PF prende 'Careca do INSS' em nova fase de operação contra fraudes
OPERAÇÃO

PF prende 'Careca do INSS' em nova fase de operação contra fraudes
Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação
PREVIÊNCIA

Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação

Compartilhe

Tags