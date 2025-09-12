INSS: Governo já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados lesados por descontos indevidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Valor total devolvido já chega a R$ 1,29 bilhão para 2,3 milhões de segurados; quem ainda não contestou tem até novembro de 2025 para fazê-lo

O governo federal já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram vítimas de descontos de mensalidades associativas feitos sem autorização. O balanço do programa de ressarcimento foi divulgado nesta sexta-feira (12).

Até o momento, cerca de 2,3 milhões de segurados em todo o Brasil já aderiram ao acordo, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para receber de volta os valores que foram descontados ilegalmente de seus benefícios.

Prazo para contestar continua aberto

É importante destacar que os aposentados e pensionistas que identificarem algum desconto indevido em seus extratos e que ainda não fizeram a reclamação, têm até o dia 14 de novembro de 2025 para contestar o valor.

Desde o início do programa, mais de 5,58 milhões de beneficiários já questionaram algum tipo de desconto junto ao INSS.

Como funciona o acordo

O plano de ressarcimento garante a devolução integral do dinheiro descontado, com o valor corrigido pela inflação (IPCA), sem a necessidade de o segurado entrar com uma ação na Justiça. A adesão ao acordo, para quem já contestou os valores, é feita pelo aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios.

O valor do reembolso é depositado automaticamente na mesma conta bancária onde o beneficiário já recebe sua aposentadoria ou pensão, em um processo que o governo tem buscado agilizar para compensar os segurados lesados.

(Com informações da Agência Brasil)

