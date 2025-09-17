Fundação Altino Ventura começa recadastramento de pacientes que aguardam cirurgia de catarata
Pacientes que já fazem tratamento de catarata na fundação devem confirmar se os dados permanecem atualizados. Confira detalhes
A Fundação Altino Ventura iniciou o recadastramento de pacientes para cirurgias de catarata, começando nesta quarta-feira (17) e se estendendo até o dia 17 de novembro.
Para participar, é necessário realizar o recadastro exclusivamente no site do Altino Ventura (fundacaoaltinoventura.org.br). Pacientes que já fazem tratamento de catarata na fundação devem confirmar se os dados permanecem atualizados.
Rogério Freitas, diretor de operações da fundação, contou que a ideia do recadastramento surgiu a partir de um episódio em que dois pacientes reclamaram, através das redes socias, que não foram convocados pela Fundação.
"Nós estranhamos porque nossa lista é rigorosa e fomos tentar descobrir o que acontecia para eles não serem contactados, então identificamos que eles estavam com os dados errados", contou.
O diretor conta que é importante manter os dados atualizados para agilizar os processos.
"Nós recebemos cerca de duas mil a quatro mil pessoas diariamente, e essas pessoas precisam se comunicar com a Fundação atravpes de telefone. Se a Fundação ligar para m deles, em qualquer momento do dia, e essa ligação não for atendida, causa um problema terrível no usuário, que vai entrar numa llista de pré-agendamento, podendo esperar até cinco meses".
Neste primeiro momento a instituição foca nas cirurgias de catarata, mas a partir de novembro devem focar nos casos de retina e posteriormente em glaucoma, depois córnea.