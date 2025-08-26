Fundação Altino Ventura: quando a medicina enxerga além dos olhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Fundação Altino Ventura nos mostra que é possível transformar vidas com dignidade, profissionalismo e generosidade......................

Clique aqui e escute a matéria

A generosidade pode ser silenciosa, mas o bem que ela promove reverbera por gerações. Em Pernambuco, uma instituição se destaca há quase quatro décadas por traduzir solidariedade em atendimento médico de excelência. A Fundação Altino Ventura (FAV) é um desses exemplos que honram o Brasil com sua trajetória de compromisso social e dedicação à saúde pública.

Desde 1986, a FAV vem promovendo ações transformadoras, com foco especial na oftalmologia e na reabilitação de pessoas com deficiência. O que nasceu como um esforço para oferecer atendimento oftalmológico a pessoas de baixa renda, hoje é um verdadeiro centro de referência nacional, reconhecido por sua excelência técnica e seu impacto humano.

Com uma missão clara — oferecer assistência médica e social especializada a quem mais precisa — a Fundação realiza, em média, mais de 400 mil atendimentos por ano, entre consultas, exames, cirurgias e terapias de reabilitação. São mais de 30 mil cirurgias oftalmológicas anuais, muitas das quais evitam a cegueira em pacientes que não teriam acesso a esse cuidado de outra forma.

Presente em diversas regiões do estado, como Recife, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Ouricuri, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada — onde foram inauguradas novas instalações em julho deste ano — a Fundação Altino Ventura é símbolo de descentralização do atendimento de saúde e de respeito à dignidade de cada cidadão.

Além da oftalmologia, a Fundação atua na reabilitação de pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, oferecendo suporte terapêutico, psicossocial e educacional. Contribui ainda na formação de novos profissionais por meio de programas de residência médica e especialização, e incentiva a pesquisa científica, ampliando o conhecimento e a inovação na área da saúde.

Seu trabalho é desenvolvido com base em valores sólidos: ética, excelência, solidariedade e responsabilidade social. Essa combinação entre saber técnico e sensibilidade humana traduz o espírito da Comenda Santa Dulce dos Pobres — uma homenagem criada pelo Senado Federal para instituições que promovem ações de grande relevância social no país.

Por reconhecer a grandeza e o impacto desse trabalho, tive a honra de indicar a Fundação Altino Ventura para receber a Comenda Santa Dulce dos Pobres. Trata-se de uma homenagem mais do que merecida a uma instituição que tem transformado vidas, restaurado dignidades e ampliado horizontes para milhares de pessoas que, muitas vezes, tinham perdido a esperança.

A Fundação Altino Ventura nos mostra que é possível transformar vidas com dignidade, profissionalismo e generosidade. Que esse reconhecimento sirva também como estímulo para que mais iniciativas sociais floresçam e para que o poder público siga valorizando parcerias que ampliam o acesso à saúde em todo o Brasil.

Fernando Dueire, Senador da República por PE



