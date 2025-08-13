fechar
Fato ou boato? Mitos e verdades sobre o uso de óculos

Mais de 36,5 milhões de brasileiros usam óculos, mas dúvidas e desinformações ainda geram confusão sobre o acessório

Por Maria Clara Trajano Publicado em 13/08/2025 às 17:13
Oftalmologista olhos
Oftalmologista olhos - Freepik

A saúde ocular é cercada por informações equivocadas que, muitas vezes, dificultam o cuidado correto com a visão. No Brasil, mais de 36,5 milhões de pessoas usam óculos, segundo o IBGE, mas ainda persistem dúvidas sobre quando e como utilizá-los.

Para esclarecer as principais questões, o oftalmologista Celso Cunha, consultor da Hoya Vision Care, explica o que é mito e o que é verdade sobre o uso dos óculos.

Todo mundo vai precisar de óculos um dia?

Mito. O uso está ligado à presença de alterações visuais como miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia. “Nem todas as pessoas desenvolverão essas condições ao longo da vida”, afirma Celso Cunha.

É seguro pedir óculos emprestado?

Mito. Óculos com grau são personalizados e devem ser usados apenas por quem tem a receita correspondente. Compartilhá-los pode causar desconforto, tontura e até prejudicar a visão.

Usar óculos o tempo todo prejudica a visão?

Mito. Quando indicados por um oftalmologista, eles permitem a correta focalização da imagem na retina e melhoram a qualidade de vida. O uso contínuo não causa danos e, em muitos casos, é fundamental para o tratamento.

É preciso trocar as lentes todos os anos?

Mito. A troca só é necessária quando há alteração no grau ou desgaste significativo. “Muitos pacientes mantêm o grau por anos. Nesses casos, o mais importante é observar o estado físico das lentes e da armação”, explica o especialista.

Óculos são melhores que lentes de contato?

Mito. Ambos têm a mesma função: corrigir a visão. A escolha depende de fatores pessoais, rotina e conforto, sempre seguindo a orientação médica.

Calor excessivo pode danificar os óculos?

Verdade. Lentes com antirreflexo, proteção UV ou tecnologia fotossensível podem ser danificadas por altas temperaturas. Armações de acetato também podem deformar. É importante evitar deixá-los no carro ou expostos ao sol.

Óculos vendidos em farmácias funcionam como os feitos sob medida?

Mito. Esses modelos pré-fabricados não consideram medidas como a distância interpupilar e não corrigem astigmatismos. Seu uso pode causar fadiga ocular, dor de cabeça e tonturas.

Óculos multifocais causam tontura?

Mito. O desconforto inicial é comum no período de adaptação, quando o usuário ainda não utiliza corretamente as áreas de focalização. Se os sintomas persistirem, pode haver erro na fabricação das lentes ou na prescrição.

“Desmistificar essas ideias é parte importante da conscientização. Usar óculos corretamente é uma atitude de cuidado com a própria saúde”, conclui.

