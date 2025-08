Olhos de Wakanda: série animada inspirada em Pantera Negra já está disponível no Disney+

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Marvel Studios surpreendeu os fãs ao adiantar a estreia de Olhos de Wakanda, nova série animada ambientada no universo de Pantera Negra. Inicialmente prevista para o fim de agosto, a produção chegou ao Disney+ nesta sexta-feira, dia 1º de agosto.

A trama acompanha guerreiros de Wakanda ao longo da história, encarregados de recuperar artefatos de vibranium espalhados pelo mundo. O episódio de estreia foca em Noni, personagem vivida por Winnie Harlow, uma ex-integrante da Dora Milaje que pode se tornar membro da Hatut Zaraze, uma força de elite encarregada de missões secretas. Segundo o criador Todd Harris, Noni é como uma versão rebelde de James Bond, inserida no universo sofisticado e político de Wakanda.

Todd Harris, que assina a criação, direção e roteiro da série, revelou que uniu sua paixão por quadrinhos com sua formação em história para construir uma narrativa que mistura espionagem, mitologia africana e grandes marcos históricos. A jornada da série começa ainda na Idade do Bronze Ocidental e atravessa o tempo, costurando diferentes eras em torno de eventos envolvendo o vibranium.

“A ideia era explorar como certos acontecimentos moldam o mundo. O que acontece quando itens poderosos caem em mãos erradas? Vimos isso com o soro do Super Soldado” destacou Harris.

Olhos de Wakanda promete ação, inteligência e representatividade ao explorar heróis de diferentes períodos históricos da nação fictícia. Ainda não foram revelados os nomes de outros personagens, dubladores ou detalhes sobre as futuras partes da série, mas já se sabe que a produção terá formato antológico, com episódios independentes e foco em diferentes protagonistas.

Anunciada oficialmente durante o lançamento da segunda temporada de What If…? em dezembro de 2023, Olhos de Wakanda amplia o universo de Pantera Negra no streaming com uma abordagem inédita — onde tradição, história e ficção científica se encontram.