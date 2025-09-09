Imprevisibilidade da vida x O Doente Imaginário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"A imaginação é metade da doença. A tranquilidade a metade do tratamento. A paciência é o primeiro passo para a cura"....................

Clique aqui e escute a matéria

Temos a certeza de nascer e a de morrer. O intervalo faz a diferença entre os homens. A imprevisibilidade da vida e o sucesso são motivos de divagações intelectuais e filosóficas. Doença, saúde, tratamento, também se configuram como elocubrações filosóficas, teológicas e médicas. Avicena, considerado um dos pais da medicina, firmou sabiamente que: "A imaginação é metade da doença. A tranquilidade a metade do tratamento. A paciência é o primeiro passo para a cura." Em "O Doente Imaginário", um clássico de Molière, um hipocondríaco obsessivo, preocupado com doenças, tem o desejo de casar sua filha com um médico devido a um objetivo: garantir cuidados profissionais constantes. Uma sátira crítica à medicina da época e aos absurdos dos cuidados excessivos com a saúde.

A obra teatral foca além dos excessiva com a saúde, também no medo da morte, na influência da autoridade médica. Em dezembro completarei 54 anos de formado. Fiz residência em Cirurgia Geral com o pernambucano Mariano de Andrade, professor catedrático em todas as três faculdades de medicina e chefe em cinco serviços de cirurgia. Segui residência em Cirurgia Plástica e na França, China e no Japão tive a felicidade de trabalhar com renomados da Microcirurgia e Cirurgia da Mão. E este ano, no Congresso Mundial de Cirurgia da Mão da Federação Internacional de Sociedades de Cirurgia da Mão- IFSSH, fui agraciado com a medalha de Pioneiro da Cirurgia da Mão Mundial.

Na última semana de agosto , em Belém do Pará, participei da 120ª missão humanitária da minha experiência pessoal e do Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Fui convidado a apresentar cinco palestras. E posso dizer que vivi uma experiência dantesca, de morte anunciada, que me marcou pela surpresa e eficiência do sistema de saúde ao descobrir, de forma inesperada, um aneurisma dissecante tamponado na aorta descendente. Situação drástica de morte eminente na sua ruptura, uma vez que por aí passam cinco litros de sangue por minutos dos mais de sete que um adulto possui. Tudo começou com um resfriado leve provocado pela brutal diferença de temperatura entre ambientes.

Tive uma crise de hipertensão severa, provavelmente causada por um engasgo de secreção retro faríngea. Fui a uma emergência e passei por exames que revelaram o aneurisma, condição grave e potencialmente fatal. A situação despertou preocupação devido ao meu histórico prévio de infarto com angioplastias, o que levou à realização de exames de cateterismo cardíaco. Apesar de todos os marcadores de infarto e trombose terem sido negativos, uma sequência de exames foi realizada: Cateterismo cardíaco sem alteração. A tomografia inicialmente destinada a investigar uma possível trombose venosa profunda, de forma surpreendente, e inesperada detectou a condição extremamente grave com risco à vida se não tratada eficientemente e de maneira profilática.

A descoberta do aneurisma, que poderia ter passado despercebida, colocou em risco a minha vida, pela imprevisibilidade da fatal ruptura e indicado uma intervenção de urgência. Diante da gravidade da situação, a equipe médica pediu a minha remoção para o Recife em UTI Aérea. Isso foi feito de forma ágil e precisa. Graças à prontidão e competência dos profissionais da Unimed e dos seus cooperados, fui submetido a uma cirurgia de emergência para a colocação de uma endoprótese na aorta por Dr. Carlos Abath, procedimento que salvou minha vida. A intervenção ocorreu em tempo hábil, demonstrando a importância de recursos de alta tecnologia e da atuação coordenada das equipes médicas em situações críticas.

Esse episódio evidencia a imprevisibilidade nos casos de saúde e reforça a necessidade de exames e acompanhamentos regulares, sobretudo em indivíduos com fatores de risco. Essa experiência destaca o papel fundamental do sistema de saúde na conexão entre diferentes unidades de atendimento, garantindo que a vida seja preservada mesmo nas situações mais inesperadas. *Rui Ferreira é, especialista em Mão e Microcirurgia. Pioneiro Mundial de Cirurgia da Mão.

Rui Ferreira , especialista em Mão e Microcirurgia. Pioneiro Mundial de Cirurgia da Mão.



