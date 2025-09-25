Transmissão Atlético-GO x América-MG ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Dragão soma um total de cinco jogos sem perder e mira o G-4, enquanto o Coelho luta para se afastar do Z-4 e respira após vencer o Coxa.
Em boa fase, Atlético-GO e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
O Dragão vive boa fase, com cinco jogos de invencibilidade e duas vitórias seguidas, somando 38 pontos e sonhando com o G-4.
Já o Coelho deixou o Z-4 após vencer o Coritiba, mas segue pressionado, com 30 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto não terá transmissão ao vivo, online e grátis em canais abertos ou no YouTube. A única forma de acompanhar é pelo Disney+, que detém os direitos de exibição da Série B.
Como assistir online pelo Disney+
- Acesse a plataforma: Entre no site disneyplus.com ou abra o aplicativo disponível em smartphones, tablets, smart TVs e videogames.
- Faça login: Insira seu e-mail e senha cadastrados. Se ainda não tem conta, será necessário criar um perfil e escolher um plano de assinatura.
- Busque pela transmissão: Use a barra de pesquisa ou navegue até a seção de esportes para encontrar a partida da Série B.
- Dê play no jogo: Clique no ícone da transmissão ao vivo e aproveite a partida em tempo real.
Ficha de jogo
- Data: Quinta-feira, 25 de setembro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
- Onde assistir: Disney +
Prováveis escalações
Atlético-GO
Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda
América-MG
Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Elizari; Stênio, Arthur (Miguelito) e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim