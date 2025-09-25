Transmissão Atlético-GO x América-MG ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Dragão soma um total de cinco jogos sem perder e mira o G-4, enquanto o Coelho luta para se afastar do Z-4 e respira após vencer o Coxa.

Em boa fase, Atlético-GO e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O Dragão vive boa fase, com cinco jogos de invencibilidade e duas vitórias seguidas, somando 38 pontos e sonhando com o G-4.

Já o Coelho deixou o Z-4 após vencer o Coritiba, mas segue pressionado, com 30 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto não terá transmissão ao vivo, online e grátis em canais abertos ou no YouTube. A única forma de acompanhar é pelo Disney+, que detém os direitos de exibição da Série B.

Como assistir online pelo Disney+

Acesse a plataforma: Entre no site disneyplus.com ou abra o aplicativo disponível em smartphones, tablets, smart TVs e videogames.

Entre no site disneyplus.com ou abra o aplicativo disponível em smartphones, tablets, smart TVs e videogames. Faça login: Insira seu e-mail e senha cadastrados. Se ainda não tem conta, será necessário criar um perfil e escolher um plano de assinatura.

Insira seu e-mail e senha cadastrados. Se ainda não tem conta, será necessário criar um perfil e escolher um plano de assinatura. Busque pela transmissão: Use a barra de pesquisa ou navegue até a seção de esportes para encontrar a partida da Série B.

Use a barra de pesquisa ou navegue até a seção de esportes para encontrar a partida da Série B. Dê play no jogo: Clique no ícone da transmissão ao vivo e aproveite a partida em tempo real.

Ficha de jogo

Data: Quinta-feira, 25 de setembro de 2025

Quinta-feira, 25 de setembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO) Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Atlético-GO

Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda

América-MG

Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Elizari; Stênio, Arthur (Miguelito) e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim