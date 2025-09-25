fechar
Transmissão São Paulo x LDU ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Tricolor precisa vencer por dois gols para levar a LDU aos pênaltis, ou por três para avançar direto na Libertadores nesta quinta.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/09/2025 às 17:00
Luciano com a bola após marcar gol pelo São Paulo e Lucas de costas
Luciano com a bola após marcar gol pelo São Paulo e Lucas de costas - Rubens Chiri/São Paulo

São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 19h (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo vale pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores.

Transmissão ao vivo, online e grátis

Para acompanhar o jogo ao vivo, será necessário recorrer às plataformas oficiais de pay-per-view ou aos canais autorizados pelo clube e pela competição.

  • Plataforma oficial de transmissão: Acesse o serviço de streaming autorizado pela competição (site ou aplicativo).
  • Cadastro: Crie uma conta ou faça login, caso já possua cadastro.
  • Escolha do jogo: Procure pelo confronto do São Paulo e selecione a opção de compra do evento.
  • Pagamento: Efetue o pagamento conforme as opções disponíveis (cartão, boleto ou assinatura do pacote).
  • Acompanhe ao vivo: Após a confirmação, você terá acesso à transmissão do jogo em tempo real pelo computador, celular ou smart TV.

Ficha de jogo

  • Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília);
  • Local: Morumbis, São Paulo (SP);
  • Transmissão: Paramount+;

Prováveis escalações

São Paulo 

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

LDU 

Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes

Arbitragem

  • Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
  • Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
  • VAR: Juan Soto (VEN)

