Transmissão Atlético-MG x Bolívar ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Galo precisa voltar a vencer após sete jogos sem triunfo. A última vitória foi em 21 de agosto, contra o Godoy Cruz, na Argentina.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/09/2025 às 17:00
Rony, atacante do Atlético-MG
Rony, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Nesta quarta-feira (24), o Atlético-MG recebe o Bolívar, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas da CONMEBOL Sul-Americana. 

Transmissão ao vivo, online e grátis

É importante destacar que não haverá transmissão ao vivo, online e grátis em plataformas abertas. O confronto será exibido exclusivamente no streaming Disney+, serviço pago que detém os direitos de exibição da competição.

Para acompanhar Atlético-MG x Bolívar ao vivo, siga o passo a passo:

  • Acesse o site ou aplicativo do Disney+ no celular, computador ou Smart TV.
  • Faça login com sua conta cadastrada. Caso não tenha, é necessário criar um perfil e assinar o serviço.
  • Pesquise por “Esportes ao Vivo” ou “Copa Sul-Americana” na barra de busca da plataforma.
  • Clique na transmissão do jogo Atlético-MG x Bolívar no horário marcado.
  • Pronto! Agora é só assistir ao duelo em tempo real.

Ficha de jogo

  • Competição: CONMEBOL Sul-Americana – Quartas de final (jogo de volta)
  • Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk.

Bolívar

Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.

Arbitragem de Atlético-MG x Bolívar:

  • Árbitro: Facundo Tello (ARG)
  • Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
  • VAR: German Delfino (ARG)

