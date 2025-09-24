Transmissão Atlético-MG x Bolívar ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Galo precisa voltar a vencer após sete jogos sem triunfo. A última vitória foi em 21 de agosto, contra o Godoy Cruz, na Argentina.

Nesta quarta-feira (24), o Atlético-MG recebe o Bolívar, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas da CONMEBOL Sul-Americana.

Transmissão ao vivo, online e grátis

É importante destacar que não haverá transmissão ao vivo, online e grátis em plataformas abertas. O confronto será exibido exclusivamente no streaming Disney+, serviço pago que detém os direitos de exibição da competição.

Para acompanhar Atlético-MG x Bolívar ao vivo, siga o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo do Disney+ no celular, computador ou Smart TV.

Faça login com sua conta cadastrada. Caso não tenha, é necessário criar um perfil e assinar o serviço.

Pesquise por “Esportes ao Vivo” ou “Copa Sul-Americana” na barra de busca da plataforma.

Clique na transmissão do jogo Atlético-MG x Bolívar no horário marcado.

Pronto! Agora é só assistir ao duelo em tempo real.

Ficha de jogo

Competição: CONMEBOL Sul-Americana – Quartas de final (jogo de volta)

CONMEBOL Sul-Americana – Quartas de final (jogo de volta) Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Arena MRV, Belo Horizonte Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk.

Bolívar

Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.

Arbitragem de Atlético-MG x Bolívar: