Transmissão Atlético-MG x Bolívar ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Galo precisa voltar a vencer após sete jogos sem triunfo. A última vitória foi em 21 de agosto, contra o Godoy Cruz, na Argentina.
Nesta quarta-feira (24), o Atlético-MG recebe o Bolívar, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas da CONMEBOL Sul-Americana.
Transmissão ao vivo, online e grátis
É importante destacar que não haverá transmissão ao vivo, online e grátis em plataformas abertas. O confronto será exibido exclusivamente no streaming Disney+, serviço pago que detém os direitos de exibição da competição.
Para acompanhar Atlético-MG x Bolívar ao vivo, siga o passo a passo:
- Acesse o site ou aplicativo do Disney+ no celular, computador ou Smart TV.
- Faça login com sua conta cadastrada. Caso não tenha, é necessário criar um perfil e assinar o serviço.
- Pesquise por “Esportes ao Vivo” ou “Copa Sul-Americana” na barra de busca da plataforma.
- Clique na transmissão do jogo Atlético-MG x Bolívar no horário marcado.
- Pronto! Agora é só assistir ao duelo em tempo real.
Ficha de jogo
- Competição: CONMEBOL Sul-Americana – Quartas de final (jogo de volta)
- Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Onde assistir: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk.
Bolívar
Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.
Arbitragem de Atlético-MG x Bolívar:
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
- VAR: German Delfino (ARG)