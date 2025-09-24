São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Tricolor precisa vencer por dois gols para levar a LDU aos pênaltis, ou por três para avançar direto na Libertadores nesta quinta.
São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 19h (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo vale pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores.
O Tricolor tem um grande desafio nesta quinta-feira (25) pela Libertadores: reverter a derrota por 2 a 0 sofrida para a LDU no jogo de ida.
Para levar a decisão aos pênaltis, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença; já uma vitória por três ou mais garante a classificação direta.
Até aqui, a partida em Quito foi a única derrota da equipe na competição. A boa notícia para a torcida é a possibilidade de contar novamente com Lucas Moura e Oscar, que podem ser relacionados para o confronto decisivo.
Onde assistir ao vivo?
O confronto desta quinta-feira (25) contará com transmissão ao vivo do streaming da Paramount+.
Ficha de jogo
- Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília);
- Local: Morumbis, São Paulo (SP);
- Transmissão: Paramount+;
Prováveis escalações
São Paulo
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
LDU
Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes
Arbitragem
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
- VAR: Juan Soto (VEN)