fechar
Onde assistir | Notícia

São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Tricolor precisa vencer por dois gols para levar a LDU aos pênaltis, ou por três para avançar direto na Libertadores nesta quinta.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/09/2025 às 13:15
Calleri, atacante do S&atilde;o Paulo e autor do p&ecirc;nalti perdido contra o Sport
Calleri, atacante do São Paulo e autor do pênalti perdido contra o Sport - Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 19h (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo vale pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores.

O Tricolor tem um grande desafio nesta quinta-feira (25) pela Libertadores: reverter a derrota por 2 a 0 sofrida para a LDU no jogo de ida.

Para levar a decisão aos pênaltis, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença; já uma vitória por três ou mais garante a classificação direta.

Até aqui, a partida em Quito foi a única derrota da equipe na competição. A boa notícia para a torcida é a possibilidade de contar novamente com Lucas Moura e Oscar, que podem ser relacionados para o confronto decisivo.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta quinta-feira (25) contará com transmissão ao vivo do streaming da Paramount+.

Ficha de jogo

  • Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília);
  • Local: Morumbis, São Paulo (SP);
  • Transmissão: Paramount+;

Prováveis escalações

São Paulo 

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

LDU 

Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes

Leia Também

Arbitragem

  • Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
  • Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
  • VAR: Juan Soto (VEN)

Leia também

Athletic x Atlhetico Paranaense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Athletic x Atlhetico Paranaense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags