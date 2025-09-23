Athletic x Atlhetico Paranaense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe do Athletic luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Furacão busca vitória fora de casa para se firmar no G-4.

A 28ª rodada da Série B do Brasileirão segue nesta quarta-feira (24). A partir das 19h (de Brasília), o Athletic vai receber o Athletico-PR, em São João del Rei, em Minas Gerais.

Como chegam as equipes?

O Athletic chega para a 28ª rodada da Série B pressionado, ocupando a 14ª colocação com 32 pontos, apenas três à frente da zona de rebaixamento.

O time vem de derrota por 1 a 0 para o Novorizontino e busca se recuperar jogando em casa.

O Athletico-PR, por sua vez, segue firme na briga pelo acesso à Série A, ocupando a 5ª posição com 42 pontos.

A equipe chega motivada após vencer o Vila Nova por 2 a 0 e pretende conquistar mais um resultado positivo fora de casa para se aproximar do G-4.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Athletic e Athletico-PR terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

Ficha de jogo

Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: São João del Rei, Minas Gerais

São João del Rei, Minas Gerais Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Série B do Campeonato Brasileiro – 28ª rodada Onde assistir: Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Athletic

Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Léo Dourado e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares.

Athletico-PR

Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho, Renan Peixoto e Viveros.

Arbitragem