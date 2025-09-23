Athletic x Atlhetico Paranaense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A equipe do Athletic luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Furacão busca vitória fora de casa para se firmar no G-4.
A 28ª rodada da Série B do Brasileirão segue nesta quarta-feira (24). A partir das 19h (de Brasília), o Athletic vai receber o Athletico-PR, em São João del Rei, em Minas Gerais.
Como chegam as equipes?
O Athletic chega para a 28ª rodada da Série B pressionado, ocupando a 14ª colocação com 32 pontos, apenas três à frente da zona de rebaixamento.
O time vem de derrota por 1 a 0 para o Novorizontino e busca se recuperar jogando em casa.
O Athletico-PR, por sua vez, segue firme na briga pelo acesso à Série A, ocupando a 5ª posição com 42 pontos.
A equipe chega motivada após vencer o Vila Nova por 2 a 0 e pretende conquistar mais um resultado positivo fora de casa para se aproximar do G-4.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Athletic e Athletico-PR terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: São João del Rei, Minas Gerais
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
- Onde assistir: Disney+ (streaming)
Prováveis escalações
Athletic
Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Léo Dourado e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares.
Athletico-PR
Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho, Renan Peixoto e Viveros.
Arbitragem
- Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
- Auxiliares: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)
- VAR: Vinicius Furlan (SP)