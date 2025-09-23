fechar
Athletic x Atlhetico Paranaense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A equipe do Athletic luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Furacão busca vitória fora de casa para se firmar no G-4.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/09/2025 às 15:17
Alan Kardec, atacante do Athletico-PR
Alan Kardec, atacante do Athletico-PR - José Tramontin/Athletico-PR

A 28ª rodada da Série B do Brasileirão segue nesta quarta-feira (24). A partir das 19h (de Brasília), o Athletic vai receber o Athletico-PR, em São João del Rei, em Minas Gerais.

Como chegam as equipes?

O Athletic chega para a 28ª rodada da Série B pressionado, ocupando a 14ª colocação com 32 pontos, apenas três à frente da zona de rebaixamento.

O time vem de derrota por 1 a 0 para o Novorizontino e busca se recuperar jogando em casa.

O Athletico-PR, por sua vez, segue firme na briga pelo acesso à Série A, ocupando a 5ª posição com 42 pontos.

A equipe chega motivada após vencer o Vila Nova por 2 a 0 e pretende conquistar mais um resultado positivo fora de casa para se aproximar do G-4.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Athletic e Athletico-PR terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: São João del Rei, Minas Gerais
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
  • Onde assistir: Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Athletic

Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Léo Dourado e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares.

Athletico-PR

Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho, Renan Peixoto e Viveros.

Arbitragem

  • Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
  • Auxiliares: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)
  • VAR: Vinicius Furlan (SP)

