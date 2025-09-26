Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Galo vive jejum no Brasileirão e luta contra o Z-4, mas chega animado pela Sula; A equipe do Mirassol embala boa fase e segue firme no G-4.
Atlético-MG x Mirassol se enfrentam neste sábado (27), às 21h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.
Como chegam as equipes?
A equipe do Galo chega pressionado no Brasileirão, sem vencer há sete jogos e na 16ª colocação, mas embalado pela classificação às semifinais da Sul-Americana.
Já o Leão da Alta Araraquarense vive grande fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, soma 42 pontos e ocupa a quarta posição, firme no G-4.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Atlético-MG x Mirassol terá transmissão de Sportv e Premiere.
Ficha de jogo
- Data: 27/09/2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Onde assistir: Premiere e Sportv
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, G. Arana; Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco; Rony, Reinier, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Mirassol
Walter; Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Moura, Shaylon; Negueba, Alesson, Cristian. Técnico: Rafael Guanaes