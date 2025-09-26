fechar
Onde assistir | Notícia

Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Galo vive jejum no Brasileirão e luta contra o Z-4, mas chega animado pela Sula; A equipe do Mirassol embala boa fase e segue firme no G-4.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/09/2025 às 12:15
Rony, atacante do Atlético-MG
Rony, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG x Mirassol se enfrentam neste sábado (27), às 21h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Castelão.

Como chegam as equipes?

A equipe do Galo chega pressionado no Brasileirão, sem vencer há sete jogos e na 16ª colocação, mas embalado pela classificação às semifinais da Sul-Americana.

Já o Leão da Alta Araraquarense vive grande fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, soma 42 pontos e ocupa a quarta posição, firme no G-4.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Atlético-MG x Mirassol terá transmissão de Sportv e Premiere.

Ficha de jogo

  • Data: 27/09/2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Onde assistir: Premiere e Sportv

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, G. Arana; Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco; Rony, Reinier, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Mirassol

Walter; Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Moura, Shaylon; Negueba, Alesson, Cristian. Técnico: Rafael Guanaes

Leia também

Athletico-PR x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Athletico-PR x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão São Paulo x LDU ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Libertadores

Transmissão São Paulo x LDU ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags