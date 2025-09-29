Amazonas x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vice-lanterna da competição, Onça-Pintada busca a vitória para sair da zona de rebaixamento. índio Condá vive seu pior momento na Série B
Amazonas e Chapecoense se encaram nesta segunda-feira (29), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada da Série B, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.
O jogo foi antecipado do horário original, das 21h30, devido à falhas no sistema de iluminação do estádio.
Como chegam as equipes
O Amazonas está numa situação delicada. A Onça ocupa a 19ª posição, vice-lanterna, com 27 pontos. A equipe amazonense vem de derrota por 2 a 1, fora de casa, diante do Operário.
A Chapecoense, por sua vez, ocupa a oitava colocação na tabela, mas atravessa momento ruim. O time acumula quatro derrotas consecutivas, o que esfriou sua participação na briga pelo G-4.
Onde assistir Amazonas x Chapecoense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguinte plataforma:
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 29/09 (segunda-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão Série B - Rodada 29
- Local: Estádio Carlos Zamith, Manaus (AM)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Iverton, Léo Coelho, e Rafael Monteiro; Alvariño, Erick Varão e Rafael Tavares; Luan Silva, Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.
Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Marcinho; Italo e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.