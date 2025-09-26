Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Criciúma vence o Coritiba e assume a ponta da tabela. Equipe catarinense está igualada, em pontos, com o Goiás, que empatou na 28ª rodada
A 28ª rodada da Série B mudou a parte de cima da tabela da competição. No Couto Pereira, o Criciúma venceu o Coritiba por 2 a 0 e assumiu a liderança, chegando a seis jogos seguidos sem sofrer gols. O resultado deixou o Coxa pressionado na briga pelo G-4.
Em Araraquara, Ferroviária e Goiás empataram em 1 a 1. O Esmeraldino, que poderia seguir isolado na ponta, perdeu a chance de abrir vantagem e agora aparece em segundo lugar, atrás do Criciúma no saldo de gols.
Com isso, a tabela ficou com Criciúma e Goiás empatados em 49 pontos, mas o Tigre leva vantagem. O Coritiba vem logo atrás, com 47.
A disputa pelo acesso segue aberta, enquanto Volta Redonda, Botafogo-SP e Amazonas se complicaram na luta contra o rebaixamento.
Tabela da Série B
|Pos
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo
|1
|Criciúma
|49
|28
|14
|7
|7
|36
|21
|15
|2
|Goiás
|49
|28
|14
|7
|7
|34
|26
|8
|3
|Coritiba
|47
|28
|13
|8
|7
|28
|19
|9
|4
|Novorizontino
|46
|28
|12
|10
|6
|31
|25
|6
|5
|Athletico-PR
|45
|28
|13
|6
|9
|42
|36
|6
|6
|Cuiabá
|42
|28
|11
|9
|8
|34
|32
|2
|7
|Chapecoense
|41
|28
|12
|5
|11
|38
|29
|9
|8
|Atlético-GO
|41
|28
|10
|11
|7
|31
|28
|3
|9
|CRB
|40
|28
|12
|4
|12
|31
|26
|5
|10
|Avaí
|40
|28
|10
|10
|8
|36
|30
|6
|11
|Operário
|39
|28
|10
|9
|9
|31
|27
|4
|12
|Remo
|39
|28
|9
|12
|7
|29
|26
|3
|13
|Vila Nova
|37
|28
|10
|7
|11
|28
|30
|-2
|14
|Ferroviária
|33
|28
|7
|12
|9
|31
|35
|-4
|15
|Athletic
|32
|28
|9
|5
|14
|29
|38
|-9
|16
|América-MG
|30
|28
|8
|6
|14
|27
|34
|-7
|17
|Volta Redonda
|30
|28
|7
|9
|12
|18
|29
|-11
|18
|Botafogo-SP
|29
|28
|7
|8
|13
|24
|42
|-18
|19
|Amazonas FC
|27
|28
|6
|9
|13
|28
|41
|-13
|20
|Paysandu
|22
|28
|4
|10
|14
|21
|33
|-12
Próximos jogos da Série B
Sábado (27/09)
- 20h30 – Athletico-PR x Operário
Domingo (28/09)
- 16h00 – Criciúma x Paysandu
- 16h00 – Novorizontino x Vila Nova
- 18h00 – Remo x CRB
- 18h30 – Botafogo-SP x Ferroviária
- 20h30 – Cuiabá x Athletic
Segunda-feira (29/09)
- 19h00 – América-MG x Volta Redonda
- 19h30 – Avaí x Coritiba
- 21h30 – Amazonas x Chapecoense
Terça-feira (30/09)
- 21h35 – Goiás x Atlético-GO