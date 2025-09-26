fechar
Serie B | Notícia

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Criciúma vence o Coritiba e assume a ponta da tabela. Equipe catarinense está igualada, em pontos, com o Goiás, que empatou na 28ª rodada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/09/2025 às 14:39
Taça da Série B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A 28ª rodada da Série B mudou a parte de cima da tabela da competição. No Couto Pereira, o Criciúma venceu o Coritiba por 2 a 0 e assumiu a liderança, chegando a seis jogos seguidos sem sofrer gols. O resultado deixou o Coxa pressionado na briga pelo G-4.

Em Araraquara, Ferroviária e Goiás empataram em 1 a 1. O Esmeraldino, que poderia seguir isolado na ponta, perdeu a chance de abrir vantagem e agora aparece em segundo lugar, atrás do Criciúma no saldo de gols.

Com isso, a tabela ficou com Criciúma e Goiás empatados em 49 pontos, mas o Tigre leva vantagem. O Coritiba vem logo atrás, com 47.

A disputa pelo acesso segue aberta, enquanto Volta Redonda, Botafogo-SP e Amazonas se complicaram na luta contra o rebaixamento.

Tabela da Série B

Pos Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
1 Criciúma 49 28 14 7 7 36 21 15
2 Goiás 49 28 14 7 7 34 26 8
3 Coritiba 47 28 13 8 7 28 19 9
4 Novorizontino 46 28 12 10 6 31 25 6
5 Athletico-PR 45 28 13 6 9 42 36 6
6 Cuiabá 42 28 11 9 8 34 32 2
7 Chapecoense 41 28 12 5 11 38 29 9
8 Atlético-GO 41 28 10 11 7 31 28 3
9 CRB 40 28 12 4 12 31 26 5
10 Avaí 40 28 10 10 8 36 30 6
11 Operário 39 28 10 9 9 31 27 4
12 Remo 39 28 9 12 7 29 26 3
13 Vila Nova 37 28 10 7 11 28 30 -2
14 Ferroviária 33 28 7 12 9 31 35 -4
15 Athletic 32 28 9 5 14 29 38 -9
16 América-MG 30 28 8 6 14 27 34 -7
17 Volta Redonda 30 28 7 9 12 18 29 -11
18 Botafogo-SP 29 28 7 8 13 24 42 -18
19 Amazonas FC 27 28 6 9 13 28 41 -13
20 Paysandu 22 28 4 10 14 21 33 -12

Leia Também

Próximos jogos da Série B

Sábado (27/09)

  • 20h30 – Athletico-PR x Operário

Domingo (28/09)

  • 16h00 – Criciúma x Paysandu
  • 16h00 – Novorizontino x Vila Nova
  • 18h00 – Remo x CRB
  • 18h30 – Botafogo-SP x Ferroviária
  • 20h30 – Cuiabá x Athletic

Segunda-feira (29/09)

  • 19h00 – América-MG x Volta Redonda
  • 19h30 – Avaí x Coritiba
  • 21h30 – Amazonas x Chapecoense

Terça-feira (30/09)

  • 21h35 – Goiás x Atlético-GO

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Classificação da Série B 2025 atualizada após a 28ª rodada: veja a tabela completa
Série B

Classificação da Série B 2025 atualizada após a 28ª rodada: veja a tabela completa
Transmissão Coritiba x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão Coritiba x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags