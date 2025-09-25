fechar
Transmissão Coritiba x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir

Confronto direto reúne equipes que estão no G-4, em duelo crucial na luta pelo acesso. Coxa foi derrotado no último jogo. Já o Tigre, vem de vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/09/2025 às 17:00
Jogadores do Coritiba abraçados
Jogadores do Coritiba abraçados - Gabriel Thá/Coritiba

Nesta quinta-feira (25/09), às 19h00 (horário de Brasília), Coritiba e Criciúma se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 28ª rodada da Série B.

Onde assistir Coritiba x Criciúma ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Como chegam as equipes

O Coxa tem 47 pontos e ocupa o vice-liderança da Série B até aqui. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o América-MG, o que fez perder a liderança para o Goiás. 

Em casa, o time mantém uma boa invencibilidade, não que não perde no Couto Pereira há seis jogos.

Já o Tigre está com 46 pontos, logo atrás do próprio Coritiba, na terceira colocação. O time tem uma invencibilidade de sete jogos e chega embalado após vencer o CRB no último confronto.

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: 25/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 28
  • Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luiz Henrique; Marcinho e Felipinho; Léo Naldi, Gui Lobo e Jhonata Robert; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

