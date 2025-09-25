Transmissão Coritiba x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir
Confronto direto reúne equipes que estão no G-4, em duelo crucial na luta pelo acesso. Coxa foi derrotado no último jogo. Já o Tigre, vem de vitória
Nesta quinta-feira (25/09), às 19h00 (horário de Brasília), Coritiba e Criciúma se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 28ª rodada da Série B.
Onde assistir Coritiba x Criciúma ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Como chegam as equipes
O Coxa tem 47 pontos e ocupa o vice-liderança da Série B até aqui. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o América-MG, o que fez perder a liderança para o Goiás.
Em casa, o time mantém uma boa invencibilidade, não que não perde no Couto Pereira há seis jogos.
Já o Tigre está com 46 pontos, logo atrás do próprio Coritiba, na terceira colocação. O time tem uma invencibilidade de sete jogos e chega embalado após vencer o CRB no último confronto.
Ficha técnica
- Data e Horário: 25/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 28
- Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.
Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luiz Henrique; Marcinho e Felipinho; Léo Naldi, Gui Lobo e Jhonata Robert; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.