Selecao brasileira | Notícia

Copa do Mundo Sub-20 2025: veja os grupos e a tabela de jogos do Brasil

Na Copa Sub-20 de 2023, o a seleção brasoleira caiu nas quartas para Israel, enquanto o Uruguai venceu a Itália e ficou com o título.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/09/2025 às 14:19
Seleção Brasileira Sub-20 em 2025
Seleção Brasileira Sub-20 em 2025 - Rafael Ribeiro/CBF

A Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025 será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro, sendo um dos principais eventos do calendário do futebol de base.

Essa edição marca a 24ª edição do torneio, que reúne atletas de até 20 anos. A primeira edição aconteceu em 1977, na Tunísia, e atualmente a competição é disputada a cada dois anos.

O Brasil é o segundo maior campeão da história da Copa do Mundo Sub-20, atrás apenas da Argentina, com cinco títulos conquistados (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), contra seis da seleção argentina.

Na última edição, realizada na Argentina em 2023, a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final pela equipe de Israel, perdendo por 3 a 2 na prorrogação. O Uruguai conquistou o título ao derrotar a Itália por 1 a 0 na grande final.

Grupos da Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025

  • Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão, Egito
  • Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai, Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marrocos, Espanha
  • Grupo D: Itália, Austrália, Cuba, Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França, África do Sul

Jogos do Brasil na primeira fase

Domingo, 28 de setembro

  • 20h00: Brasil x México

Quarta-feira, 1 de outubro

  • 20h00: Brasil x Marrocos

Sábado, 4 de outubro

  • 17h00: Brasil x Espanha

Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025

Goleiros

  • Felipe Longo - Corinthians (BRA)
  • Lucas Furtado - Vitoria (POR)
  • Otávio - Cruzeiro (BRA)

Defensores

  • Gilberto - Palmeiras (BRA)
  • Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
  • Leandrinho - Vasco (BRA)
  • Léo Derik - Athletico-PR (BRA)
  • Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)
  • Iago - Flamengo (BRA)
  • João Souza - Flamengo (BRA)

Meio-campistas

  • Coutinho - Palmeiras (BRA)
  • João Cruz - Athletico-PR (BRA)
  • Murilo - Cruzeiro (BRA)
  • Rayan Lucas - Sporting (POR)
  • Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)

Atacantes

  • Deivid Washington - Chelsea (ING)
  • Erick Belé - Palmeiras (BRA)
  • Gustavo Prado - Internacional (BRA)
  • Luighi - Palmeiras (BRA)
  • Pedrinho - Zenit
  • Wesley - Al Nassr (SAU)

