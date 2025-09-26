Copa do Mundo Sub-20 2025: veja os grupos e a tabela de jogos do Brasil
Na Copa Sub-20 de 2023, o a seleção brasoleira caiu nas quartas para Israel, enquanto o Uruguai venceu a Itália e ficou com o título.
A Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025 será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro, sendo um dos principais eventos do calendário do futebol de base.
Essa edição marca a 24ª edição do torneio, que reúne atletas de até 20 anos. A primeira edição aconteceu em 1977, na Tunísia, e atualmente a competição é disputada a cada dois anos.
O Brasil é o segundo maior campeão da história da Copa do Mundo Sub-20, atrás apenas da Argentina, com cinco títulos conquistados (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), contra seis da seleção argentina.
Na última edição, realizada na Argentina em 2023, a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final pela equipe de Israel, perdendo por 3 a 2 na prorrogação. O Uruguai conquistou o título ao derrotar a Itália por 1 a 0 na grande final.
Grupos da Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025
- Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão, Egito
- Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai, Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marrocos, Espanha
- Grupo D: Itália, Austrália, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França, África do Sul
Jogos do Brasil na primeira fase
Domingo, 28 de setembro
- 20h00: Brasil x México
Quarta-feira, 1 de outubro
- 20h00: Brasil x Marrocos
Sábado, 4 de outubro
- 17h00: Brasil x Espanha
Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025
Goleiros
- Felipe Longo - Corinthians (BRA)
- Lucas Furtado - Vitoria (POR)
- Otávio - Cruzeiro (BRA)
Defensores
- Gilberto - Palmeiras (BRA)
- Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
- Leandrinho - Vasco (BRA)
- Léo Derik - Athletico-PR (BRA)
- Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)
- Iago - Flamengo (BRA)
- João Souza - Flamengo (BRA)
Meio-campistas
- Coutinho - Palmeiras (BRA)
- João Cruz - Athletico-PR (BRA)
- Murilo - Cruzeiro (BRA)
- Rayan Lucas - Sporting (POR)
- Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)
Atacantes
- Deivid Washington - Chelsea (ING)
- Erick Belé - Palmeiras (BRA)
- Gustavo Prado - Internacional (BRA)
- Luighi - Palmeiras (BRA)
- Pedrinho - Zenit
- Wesley - Al Nassr (SAU)