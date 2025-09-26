Copa do Mundo Sub-20 2025: veja os grupos e a tabela de jogos do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025 será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro, sendo um dos principais eventos do calendário do futebol de base.

Essa edição marca a 24ª edição do torneio, que reúne atletas de até 20 anos. A primeira edição aconteceu em 1977, na Tunísia, e atualmente a competição é disputada a cada dois anos.

O Brasil é o segundo maior campeão da história da Copa do Mundo Sub-20, atrás apenas da Argentina, com cinco títulos conquistados (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), contra seis da seleção argentina.

Na última edição, realizada na Argentina em 2023, a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final pela equipe de Israel, perdendo por 3 a 2 na prorrogação. O Uruguai conquistou o título ao derrotar a Itália por 1 a 0 na grande final.

Grupos da Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025

Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão, Egito

Chile, Nova Zelândia, Japão, Egito Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai, Panamá

Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai, Panamá Grupo C: Brasil, México, Marrocos, Espanha

Brasil, México, Marrocos, Espanha Grupo D: Itália, Austrália, Cuba, Argentina

Itália, Austrália, Cuba, Argentina Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França, África do Sul

Jogos do Brasil na primeira fase

Domingo, 28 de setembro

20h00: Brasil x México

Quarta-feira, 1 de outubro

20h00: Brasil x Marrocos

Sábado, 4 de outubro

17h00: Brasil x Espanha

Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians (BRA)

Lucas Furtado - Vitoria (POR)

Otávio - Cruzeiro (BRA)

Defensores

Gilberto - Palmeiras (BRA)

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco (BRA)

Léo Derik - Athletico-PR (BRA)

Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)

Iago - Flamengo (BRA)

João Souza - Flamengo (BRA)

Meio-campistas

Coutinho - Palmeiras (BRA)

João Cruz - Athletico-PR (BRA)

Murilo - Cruzeiro (BRA)

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)

Atacantes