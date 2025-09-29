Técnico do Sport reconhece queda de rendimento e projeta decisão contra o Fluminense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnico do Sport admite atuação abaixo do esperado contra o Fortaleza e cobra reação para o duelo diante do Fluminense, na quarta-feira, na Ilha

O técnico Daniel Paulista reconheceu a má atuação do Sport na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (27), na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante destacou a queda de rendimento da equipe em relação ao jogo anterior, quando venceu o Corinthians na Ilha do Retiro, e afirmou que o desafio agora é recuperar o time para a sequência do campeonato.

“Foi uma partida abaixo do que vínhamos apresentando. Basicamente usamos a mesma equipe que jogou bem contra o Corinthians, mas hoje não conseguimos ter a mesma dinâmica. Aceitamos a marcação do Fortaleza, tivemos pouca conexão no meio e no ataque e isso fez com que o adversário dominasse o jogo”, disse Daniel.

O treinador ressaltou que a inconstância tem sido um dos principais problemas da equipe na luta contra o rebaixamento.

“Essa oscilação é o que mais incomoda. Fazemos uma partida consistente em uma rodada e na outra caímos de produção. Precisamos encontrar o equilíbrio para manter um padrão de desempenho. Enquanto houver chance matemática, vamos continuar trabalhando para reagir”, pontuou.

Daniel revelou que o Sport tinha uma estratégia definida para neutralizar as principais peças do Fortaleza e explorar os espaços deixados pelos laterais, mas que a execução ficou abaixo do esperado.

“Queríamos marcar os volantes por dentro e liberar Aderlan e Léo Pereira para explorar os lados. Mas faltou velocidade na transição quando recuperávamos a bola. Também perdemos muitos duelos, e isso fez diferença no primeiro tempo, que foi determinante para o resultado”, avaliou.

Próximo jogo: Fluminense na Ilha

O treinador pediu reação rápida e foco total no próximo compromisso, contra o Fluminense, nesta quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada.

“Não temos tempo para lamentar. Precisamos ajustar rapidamente e buscar uma grande atuação contra o Fluminense. É outro jogo decisivo e precisamos transformar as boas atuações em vitórias para ainda sonhar com a permanência”, afirmou.