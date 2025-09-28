Globo faz mudança radical em diretorias de esporte e anuncia saída de Gustavo Poli
Clique aqui e escute a matéria
Gustavo Poli, diretor de programas e conteúdo digital do esporte, vai sair da Globo em janeiro de 2026. A notícia surpreendente acabou sendo confirmada na última quinta-feira (25), por Renato Ribeiro, diretor-geral de Esporte.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Gustavo vai ser substituído por Afonso Garschagen, que assumia a função de gerente de programas esportivos. André Amaral, que comanda a gerência de conteúdo digital, agora passa a responder ao diretor de Redação de Esportes da emissora, Gustavo Maria.
A decisão de deixar a emissora, segundo o colunista Gabriel Vaquer, teria partido do próprio Poli. Ele teria entendido que seu ciclo na empresa já se encontra esgotado. Na emissora, foi o responsável por muitas atrações esportivas, como o clássico Esporte Espetacular, além de participação fundamental no canal fechado esportivo SporTV.
“Seu maior legado foi ter levado o ge.globo, antes globoesporte.com, à referência no consumo digital de esporte no Brasil. Nos últimos anos, criou uma área de documentários, que produziu títulos de sucesso, como Doutor Castor, A Mão do Eurico e Elza e Mané”, exaltou Renato Ribeiro ao colega, em um dos trechos do comunicado.
Comunicado
Pessoal,
Antecipo aqui uma mudança no Esporte. Em janeiro de 26, depois de 27 anos de empresa, Gustavo Poli deixará a Globo.
Poli chegou em 1998, vindo de um início de carreira como repórter talentoso em O Globo. Na Globo, fez de tudo. Foi repórter, coordenador de eventos, chefe de reportagem, esteve à frente da cobertura de Copas e Jogos Olímpicos.
Sempre com espírito inovador, entre outras coisas, Poli criou a bolinha na hora do gol em outros jogos nas transmissões, concebeu um novo formato para os Gols do Fantástico, que inspirou o que vemos hoje com os cavalinhos.
Seu maior legado foi ter levado o ge.globo, antes globoesporte.com, à referência no consumo digital de esporte no Brasil. Nos últimos anos, criou uma área de documentários, que produziu títulos de sucesso, como Doutor Castor, A Mão do Eurico e Elza e Mané.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em nome da Globo, agradeço ao Poli pela criatividade e pela competência e, especialmente, pela parceria e lealdade nos últimos oito anos, na construção do novo Esporte, desde quando integramos as redações do ge, do sportv e da tv globo, em 2017.
Com essa movimentação, a gerência de contéudo digital, comandada por André Amaral passa a responder ao Gustavo Maria, diretor de Redação.
Para a nova direção de Programas e Formatos, convidei Afonso Garschagen. Afonso está na Globo há 23 anos. É prata da casa. Entrou como estagiário, foi editor de texto no Sportv. Passou por vários telejornais e programas. Foi editor-chefe do Globo Esporte RJ e do Esporte Espetacular. Desde 2018 é gerente de programas. Boa sorte ao Afonso!
Poli continuará conosco até janeiro para uma etapa de transição. Com as mudanças, esses serão os quatro diretores que passam a se reportar diretamente a mim no Esporte: Afonso Garschagen, diretor de programas e formatos; Gustavo Maria, diretor de Redação; George Guilherme, diretor de transmissões esportivas; e Marcela Zaiden, diretora de planejamento executivo e gestão de elenco.
Um abraço,
Renato Ribeiro”.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br