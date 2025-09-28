Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/09)? Corinthians x Flamengo? Veja a programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora possui os direitos do Brasileirão Série A, na televisão aberta, e exibe no mínino uma partida em dia de domingo, normalmente à tarde

Neste domingo (28/09), tem cinco jogos da 25ª rodada da Série A. Entre os confrontos, há o clássico das duas maiores torcidas do Brasil: Corinthians e Flamengo jogam na Neo Química Arena.

Leia Também Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão

Isso significa que tem transmissão da TV Globo? O confronto entre e Timão e Mengão começa às 20h30 (horário de Brasília). A emissora costuma exibir os duelos que ocorrem na parte da tarde.

Os torcedores e fãs de futebol em geral podem acompanham a programação ao vivo, com imagens e de graça na televisão aberta e também na versão gratuita do Globoplay (saiba mais aqui).

Roger Flores, Luís Roberto e Ana Thaís Matos em transmissão da TV Globo - Instagram/Luís Roberto

Programação da TV Globo hoje (28/09/25)

Dois emabates foram escolhidos, conforme a divisão com as outras empresas: Bahia x Palmeiras e Fluminense x Botafogo. Verifique a partida exibida em sua região no site da TV Globo.

04h20 Corujão I - A Viagem De Pedro

05h50 Santa Missa

06h40 Globo Repórter

07h30 Globo Comunidade

08h Auto Esporte

08h30 Globo Rural

10h05 Viver Sertanejo

11h Esporte Espetacular

12h30 Temperatura Máxima - Guardiões Da Galáxia

14h25 Domingão Com Huck

15h30 Bora Pro Jogo

15h45 Bahia x Palmeiras e Fluminense x Botafogo

18h10 Domingão Com Huck

20h30 Fantástico

23h30 Estrela da Casa

23h50 Circuito Sertanejo - Melhores Momentos

00h40 Domingo Maior - Cópias - De Volta A Vida

02h35 Cinemaço - Indiana Jones E Os Caçadores Da Arca Perdida

Vídeo: Transmissão Bahia x Palmeiras ao vivo com imagens na GeTV