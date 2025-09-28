fechar
Futebol | Notícia

Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/09)? Corinthians x Flamengo? Veja a programação

A emissora possui os direitos do Brasileirão Série A, na televisão aberta, e exibe no mínino uma partida em dia de domingo, normalmente à tarde

Por Robert Sarmento Publicado em 28/09/2025 às 4:08
Pedro e De Arrascaeta, jogadores do Flamengo
Pedro e De Arrascaeta, jogadores do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Neste domingo (28/09), tem cinco jogos da 25ª rodada da Série A. Entre os confrontos, há o clássico das duas maiores torcidas do Brasil: Corinthians e Flamengo jogam na Neo Química Arena.

Isso significa que tem transmissão da TV Globo? O confronto entre e Timão e Mengão começa às 20h30 (horário de Brasília). A emissora costuma exibir os duelos que ocorrem na parte da tarde.

Os torcedores e fãs de futebol em geral podem acompanham a programação ao vivo, com imagens e de graça na televisão aberta e também na versão gratuita do Globoplay (saiba mais aqui).

Instagram/Luís Roberto
Roger Flores, Luís Roberto e Ana Thaís Matos em transmissão da TV Globo - Instagram/Luís Roberto

Programação da TV Globo hoje (28/09/25)

Dois emabates foram escolhidos, conforme a divisão com as outras empresas: Bahia x Palmeiras e Fluminense x Botafogo. Verifique a partida exibida em sua região no site da TV Globo.

  • 04h20 Corujão I - A Viagem De Pedro
  • 05h50 Santa Missa
  • 06h40 Globo Repórter
  • 07h30 Globo Comunidade
  • 08h Auto Esporte
  • 08h30 Globo Rural
  • 10h05 Viver Sertanejo
  • 11h Esporte Espetacular
  • 12h30 Temperatura Máxima - Guardiões Da Galáxia
  • 14h25 Domingão Com Huck
  • 15h30 Bora Pro Jogo
  • 15h45 Bahia x Palmeiras e Fluminense x Botafogo
  • 18h10 Domingão Com Huck
  • 20h30 Fantástico
  • 23h30 Estrela da Casa
  • 23h50 Circuito Sertanejo - Melhores Momentos
  • 00h40 Domingo Maior - Cópias - De Volta A Vida
  • 02h35 Cinemaço - Indiana Jones E Os Caçadores Da Arca Perdida

Vídeo: Transmissão Bahia x Palmeiras ao vivo com imagens na GeTV

