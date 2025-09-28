Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/09)? Corinthians x Flamengo? Veja a programação
A emissora possui os direitos do Brasileirão Série A, na televisão aberta, e exibe no mínino uma partida em dia de domingo, normalmente à tarde
Neste domingo (28/09), tem cinco jogos da 25ª rodada da Série A. Entre os confrontos, há o clássico das duas maiores torcidas do Brasil: Corinthians e Flamengo jogam na Neo Química Arena.
Isso significa que tem transmissão da TV Globo? O confronto entre e Timão e Mengão começa às 20h30 (horário de Brasília). A emissora costuma exibir os duelos que ocorrem na parte da tarde.
Os torcedores e fãs de futebol em geral podem acompanham a programação ao vivo, com imagens e de graça na televisão aberta e também na versão gratuita do Globoplay (saiba mais aqui).
Programação da TV Globo hoje (28/09/25)
Dois emabates foram escolhidos, conforme a divisão com as outras empresas: Bahia x Palmeiras e Fluminense x Botafogo. Verifique a partida exibida em sua região no site da TV Globo.
- 04h20 Corujão I - A Viagem De Pedro
- 05h50 Santa Missa
- 06h40 Globo Repórter
- 07h30 Globo Comunidade
- 08h Auto Esporte
- 08h30 Globo Rural
- 10h05 Viver Sertanejo
- 11h Esporte Espetacular
- 12h30 Temperatura Máxima - Guardiões Da Galáxia
- 14h25 Domingão Com Huck
- 15h30 Bora Pro Jogo
- 15h45 Bahia x Palmeiras e Fluminense x Botafogo
- 18h10 Domingão Com Huck
- 20h30 Fantástico
- 23h30 Estrela da Casa
- 23h50 Circuito Sertanejo - Melhores Momentos
- 00h40 Domingo Maior - Cópias - De Volta A Vida
- 02h35 Cinemaço - Indiana Jones E Os Caçadores Da Arca Perdida
