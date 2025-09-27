Entretenimento | Notícia
Programação da TV, 28/9: Domingo Legal é garantia de diversão na tela da TV jornal/SBT
Programa de entretenimento vai ao ar a partir das 11h15 até 18h15. A alegria continua com Roda a Roda Jequiti e o Programa Silvio Santos
TV JORNAL/SBT 2
- 07:00 – Pé Na Estrada
- 07:30 – SBT Sports
- 08:30 – Chaves
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – Notícias Impressionantes
- 11:00 – Sorteio da Tele Sena
- 11:15 – Domingo Legal
- 18:15 – Roda a Roda Jequiti
- 19:00 – Programa Silvio Santos
- 00:00 – The Chosen
- 01:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
- 06:00 – Band Kids
- 08:15 – Tá Ligado
- 08:30 – Ponto de Vista
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – Auto Motor
- 10:30 – Viva Sorte
- 12:00 – Stock Car: Etapa de Velocitta
- 13:30 – Show do Esporte
- 16:00 – Masterchef Confeitaria (R)
- 18:00 – Apito Final
- 20:00 – Perrengue na Band
- 22:00 – Samba Recife
- 00:00 – Canal Livre
- 01:00 – Linha de Combate (R)
- 01:30 – WEC: 6 Horas de Fuji – Japão (R)
- 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
REDE TV/CANAL6
- 06:00 – Ultrafarma
- 08:30 – Mundo Empresarial
- 09:00 – São Paulo da Sorte
- 10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 11:45 – Apeoesp
- 11:55 – A Hora do Zap
- 12:00 – Campeonato Alemão: Colônia x VfB Stuttgart
- 14:30 – Igreja Cristã Maranata
- 15:00 – A Hora do Zap
- 16:00 – Endurance Brasil
- 17:00 – A Hora do Zap
- 17:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Remo x CRB
- 20:00 – Para Aqui!
- 22:30 – Podk Liberados
- 23:30 – Mega Sonho
- 00:40 – A Hora do Zap
- 01:00 – Jogo na Tela
- 02:00 – Madrugada Animada
- 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
- 07:00 – Santo Culto em Seu Lar
- 08:00 – Que Arretado Especial
- 08:30 – Vida OnCast
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – BregosoCast
- 10:30 – Poder e Negócios
- 11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
- 12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
- 14:00 – Cine Maior: Sem Escalas
- 15:30 – Acerte ou Caia
- 18:00 – Domingo Espetacular
- 20:00 – Aquecimento Futebol
- 20:20 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x Flamengo
- 22:30 – A Fazenda
- 23:15 – Esporte Record
- 00:15 – Chicago Med
- 01:00 – IURD
TVU/TV BRASIL 11
- 06:00 – Retratos de Fé
- 06:30 – De Volta às Escrituras
- 07:00 – Palavras de Vida
- 08:00 – Santa Missa
- 09:00 – Vale Agrícola
- 10:00 – Canto e Sabor do Brasil
- 11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
- 11:30 – Sessão de Cinema: Filhos de Gandhy
- 13:00 – Samba na Gamboa
- 14:00 – Brasil Visto de Cima
- 14:30 – Parques do Brasil
- 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
- 15:30 – Expedições
- 16:00 – Sessão de Cinema: Historietas Assombradas – O Filme
- 18:00 – Docs Brasil: Ensinando Como Apreciar Vinhos
- 19:00 – Fronteiras
- 19:30 – Faróis do Brasil
- 20:00 – Brasil Visto de Cima
- 20:30 – Brasil Esporte
- 21:30 – Sessão de Cinema: Bar Esperança
- 23:45 – Sessão de Cinema: O Lobo Atrás da Porta
- 02:00 – Sessão de Cinema Lei Paulo Gustavo: Deserto Verde
- 02:30 – Ayrton – Retratos e Memórias
- 03:00 – Docs Brasil: Ensinando Como Apreciar Vinhos
- 04:00 – Fronteiras
- 04:30 – Faróis do Brasil
- 05:00 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
- 05:50 – Santa Missa
- 06:40 – Globo Repórter
- 07:30 – Globo Comunidade PE
- 08:00 – Auto Esporte
- 08:30 – Globo Rural
- 10:05 – Viver Sertanejo
- 11:00 – Esporte Espetacular
- 12:30 – Temperatura Máxima: Guardiões da Galáxia
- 14:25 – Domingão Com Huck
- 15:30 – Bora Pro Jogo
- 15:45 – Campeonato Brasileiro: Fluminense x Botafogo
- 18:10 – Domingão Com Huck
- 20:30 – Fantástico
- 23:30 – Estrela da Casa
- 00:05 – Circuito Sertanejo: Melhores Momentos
- 00:55 – Domingo Maior: Cópias – De Volta A Vida
- 02:35 – Cinemaço: Indiana Jones E Os Caçadores da Arca Perdida