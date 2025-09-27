fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 28/9: Domingo Legal é garantia de diversão na tela da TV jornal/SBT

Programa de entretenimento vai ao ar a partir das 11h15 até 18h15. A alegria continua com Roda a Roda Jequiti e o Programa Silvio Santos

Por JC Publicado em 27/09/2025 às 9:33
Celso Portiolli é apresentador do Domingo Legal
Celso Portiolli é apresentador do Domingo Legal - JOAO RAPOSO

TV JORNAL/SBT 2

  • 07:00 – Pé Na Estrada
  • 07:30 – SBT Sports
  • 08:30 – Chaves
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – Notícias Impressionantes
  • 11:00 – Sorteio da Tele Sena
  • 11:15 – Domingo Legal
  • 18:15 – Roda a Roda Jequiti
  • 19:00 – Programa Silvio Santos
  • 00:00 – The Chosen
  • 01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

  • 06:00 – Band Kids
  • 08:15 – Tá Ligado
  • 08:30 – Ponto de Vista
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – Auto Motor
  • 10:30 – Viva Sorte
  • 12:00 – Stock Car: Etapa de Velocitta
  • 13:30 – Show do Esporte
  • 16:00 – Masterchef Confeitaria (R)
  • 18:00 – Apito Final
  • 20:00 – Perrengue na Band
  • 22:00 – Samba Recife
  • 00:00 – Canal Livre
  • 01:00 – Linha de Combate (R)
  • 01:30 – WEC: 6 Horas de Fuji – Japão (R)
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL6

  • 06:00 – Ultrafarma
  • 08:30 – Mundo Empresarial
  • 09:00 – São Paulo da Sorte
  • 10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 11:45 – Apeoesp
  • 11:55 – A Hora do Zap
  • 12:00 – Campeonato Alemão: Colônia x VfB Stuttgart
  • 14:30 – Igreja Cristã Maranata
  • 15:00 – A Hora do Zap
  • 16:00 – Endurance Brasil
  • 17:00 – A Hora do Zap
  • 17:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Remo x CRB
  • 20:00 – Para Aqui!
  • 22:30 – Podk Liberados
  • 23:30 – Mega Sonho
  • 00:40 – A Hora do Zap
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

  • 07:00 – Santo Culto em Seu Lar
  • 08:00 – Que Arretado Especial
  • 08:30 – Vida OnCast
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – BregosoCast
  • 10:30 – Poder e Negócios
  • 11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
  • 12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
  • 14:00 – Cine Maior: Sem Escalas
  • 15:30 – Acerte ou Caia
  • 18:00 – Domingo Espetacular
  • 20:00 – Aquecimento Futebol
  • 20:20 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x Flamengo
  • 22:30 – A Fazenda
  • 23:15 – Esporte Record
  • 00:15 – Chicago Med
  • 01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

  • 06:00 – Retratos de Fé
  • 06:30 – De Volta às Escrituras
  • 07:00 – Palavras de Vida
  • 08:00 – Santa Missa
  • 09:00 – Vale Agrícola
  • 10:00 – Canto e Sabor do Brasil
  • 11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
  • 11:30 – Sessão de Cinema: Filhos de Gandhy
  • 13:00 – Samba na Gamboa
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Parques do Brasil
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sessão de Cinema: Historietas Assombradas – O Filme
  • 18:00 – Docs Brasil: Ensinando Como Apreciar Vinhos
  • 19:00 – Fronteiras
  • 19:30 – Faróis do Brasil
  • 20:00 – Brasil Visto de Cima
  • 20:30 – Brasil Esporte
  • 21:30 – Sessão de Cinema: Bar Esperança
  • 23:45 – Sessão de Cinema: O Lobo Atrás da Porta
  • 02:00 – Sessão de Cinema Lei Paulo Gustavo: Deserto Verde
  • 02:30 – Ayrton – Retratos e Memórias
  • 03:00 – Docs Brasil: Ensinando Como Apreciar Vinhos
  • 04:00 – Fronteiras
  • 04:30 – Faróis do Brasil
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

  • 05:50 – Santa Missa
  • 06:40 – Globo Repórter
  • 07:30 – Globo Comunidade PE
  • 08:00 – Auto Esporte
  • 08:30 – Globo Rural
  • 10:05 – Viver Sertanejo
  • 11:00 – Esporte Espetacular
  • 12:30 – Temperatura Máxima: Guardiões da Galáxia
  • 14:25 – Domingão Com Huck
  • 15:30 – Bora Pro Jogo
  • 15:45 – Campeonato Brasileiro: Fluminense x Botafogo
  • 18:10 – Domingão Com Huck
  • 20:30 – Fantástico
  • 23:30 – Estrela da Casa
  • 00:05 – Circuito Sertanejo: Melhores Momentos
  • 00:55 – Domingo Maior: Cópias – De Volta A Vida
  • 02:35 – Cinemaço: Indiana Jones E Os Caçadores da Arca Perdida

