Suspeito morre após tentar assaltar policial militar no Grande Recife

Homem armado tentou assaltar cabo da PM e foi alvejado; suspeito portava revólver, cinco alianças e usava moto com placa clonada. Confira

Um homem de aproximadamente 28 anos morreu na noite desta terça-feira (23) na Rua Olívia Menelau, no bairro da Ibiribeira, Zona Sul do Recife. Segundo a Polícia Civil, ele teria tentado abordar um cabo da Polícia Militar que estava em uma motocicleta.

Durante a investida, o suspeito efetuou disparos e foi alvejado pelo policial, morrendo ainda em cima da moto.

O que foi encontrado com o suspeito

A perícia confirmou que o homem portava um revólver calibre .38 ainda engatilhado, além de cinco alianças presas entre os dedos. No local foram recolhidos 12 estojos de pistola calibre 9 milímetros. A moto usada por ele possuía placas clonadas do Piauí.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, relatou ter sido vítima do mesmo homem em assalto anterior na Zona Norte do Recife. Na ocasião, o suspeito levou apenas a aliança da vítima, recusando o celular oferecido.

Investigação em andamento

O cabo da Polícia Militar que reagiu à abordagem se apresentou espontaneamente à Polícia Civil. Segundo o delegado Sérgio Ricardo, a autuação provavelmente foi em legítima defesa.

As diligências continuam para confirmar todos os fatos relacionados ao caso e identificar possíveis conexões do suspeito com outros crimes na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.