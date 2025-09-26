Porto Maravilha projeta R$ 50 Bilhões em VGV e 100 mil novas moradias no coração histórico do Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FII PM), com aporte de R$ 5 bilhões em recursos do FGTS, já transformou a área portuária original

A Caixa Econômica Federal apresentou, nesta quinta-feira (25), durante o Rio Construção Summit 2025, o novo masterplan do Porto Maravilha, que marca a expansão da Operação Urbana Consorciada para o histórico bairro de São Cristóvão. A iniciativa visa uma transformação urbana de grande escala, projetando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 50 bilhões com a construção de até 100 mil novas moradias na área até 2064.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, demonstrou entusiasmo com o projeto, que avança com a revitalização de áreas ociosas da cidade. “São Cristóvão será o maior canteiro de obras do mundo. É Uma nova fronteira de oportunidades e negócios no Rio de Janeiro”. Ele ressaltou a importância da parceria entre a Caixa, o Governo Federal, a prefeitura e as incorporadoras para o sucesso da iniciativa.

Agora, a transformação chega aos 3,7 milhões m² de São Cristóvão, que integra o projeto desde 2023. A região, que abriga ícones como a Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional e a Feira de São Cristóvão, receberá um novo traçado urbano, incluindo malha cicloviária, travessias acessíveis e a chegada do VLT.

O Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FII PM), administrado pela Caixa com aporte de R$ 5 bilhões em recursos do FGTS, já transformou a área portuária original (5 milhões m²), consolidando-a como um polo cultural e econômico.

Projeção do masterplan da Caixa sobre expansão imobiliária do Porto Maravilha e São Cristovão - REPRODUÇÃO

Foco Residencial e Valorização de 70%



Sérgio Bini, vice-presidente de Fundos de Investimento da Caixa, destacou que o masterplan servirá como um "guia" para a gestão de longo prazo do FII PM, trazendo previsibilidade e mitigando riscos. Bini relembrou que a operação, que inicialmente priorizava imóveis comerciais, mudou o foco.

“Posteriormente, a gente entendeu a vocação residencial da região devido à mobilidade e infraestrutura já instaladas”, explicou. A decisão se mostrou acertada, com o metro quadrado tendo uma valorização de quase 70% nos últimos quatro anos.

O Porto Maravilha já acumula mais de R$ 8,9 bilhões em investimentos privados. Cerca de 90% das 12 mil unidades habitacionais lançadas na região já foram comercializadas. O futuro aponta para a aceleração: