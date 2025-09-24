Prefeito do Recife atualiza andamento de obras atrasadas do Habitacional Vila Esperança, no Monteiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com investimento de R$ 11,5 mi, o empreendimento vai beneficiar moradores que tiveram as casas desapropriadas para construção da Ponte Jaime Gusmão

Anunciado em 2021, com previsão de entrega para julho de 2024, o conjunto habitacional destinado às famílias da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Vila Esperança/Cabocó, no bairro do Monteiro, Zona Norte do Recife, ainda segue em obras. Nesta quarta-feira (24), vistoriou o andamento dos serviços, que seguem com previsão de conclusão para o fim de 2025.

Com investimento de R$ 11,5 milhões, o empreendimento vai beneficiar moradores afetados pela construção da Ponte Jaime Gusmão, no bairro homônimo. Segundo a prefeitura, as obras, que já atingiram 85% de execução, beneficiarão moradores impactados pelas desapropriações feitas para viabilizar o sistema viário da Ponte Jaime Gusmão, entregue em agosto do ano passado.

"Estamos juntando todos os esforços para fazer cada vez mais obras na nossa cidade, priorizando a habitação e fazendo com qualidade. Aqui, por exemplo, é um compromisso de muitos anos. Realizamos o sonho de fazer a ponte Monteiro-Iputinga, e firmamos o compromisso que na região teria um habitacional para as famílias que sempre moraram aqui, além de uma creche. Vamos entregar até o final do ano a obra do habitacional e já foi aprovada no PAC a nova creche", explicou João.

DESAPROPRIAÇÃO E NOVO HABITACIONAL

O conjunto habitacional está sendo erguido em um terreno, desapropriado pela PCR, vizinho à Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) ocupada pelas famílias de baixa renda da região. Ao todo, serão 75 apartamentos, distribuídos em dois blocos - um com 40 unidades e outro com 35. Do total, 10 unidades terão 38m² e as demais 65 contarão com 41m². Todos os apartamentos incluem dois quartos, sala com cozinha integrada, área de serviço e um banheiro, além de três unidades de 41m² que foram equipadas com ferramentas de acessibilidade. O projeto adota a tipologia de térreo mais quatro pavimentos.

O residencial também contará com áreas de convivência e lazer, como jardim, horta comunitária, playground e bicicletário. A previsão é que as obras sejam concluídas até o fim deste ano. Todas as unidades serão entregues regularizadas em nome das famílias beneficiadas.



INVESTIMENTOS

A PCR diz que, desde 2021, já viabilizou a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas junto ao Governo Federal e garantidas na PPP Morar no Centro (que ainda não foi viabilizada). Foram entregues sete conjuntos, totalizando 1.736 moradias.

Além do Vila Esperança, ainda estão em andamento também as obras dos habitacionais Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro; Comunidade do Bem 1 e 2, no bairro da Imbiribeira; São José, na Rua Imperial; e Vila Aeronáutica 1 e 2, em Boa Viagem.