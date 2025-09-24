Espetáculo "Sala de Jantar" tem nova temporada com sessões gratuitas no Recife
Espetáculo teatral terá apresentações gratuitas nos dias 25, 26 e 27 de setembro, às 18h e 20h, no Espaço Cultural Métron Produções. Saiba mais!
O espetáculo “Sala de Jantar” terá uma nova temporada no Recife nos dias 25, 26 e 27 de setembro, nos horários das 18h e 20h. A entrada é gratuita.
A peça tem formas animadas em que os objetos ganham vida e são os protagonistas da história. Escrito e dirigido por Ruy Aguiar, o espetáculo leva o público para o universo fantasioso de um ensaio para um jantar elegante.
A curta temporada será realizada no Espaço Cultural Métron Produções e conta com acessibilidade em Libras.
Os interessados em acompanhar devem acessar o site e clicar no link que direciona para a retirada do ingresso gratuito.
O espetáculo, que estreou em 2017, compõe o repertório de montagens teatrais da Métron Produções.
A duração da peça é de cerca de 45 minutos e a classificação etária é a partir de 8 anos.