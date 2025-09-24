fechar
Agenda | Notícia

Espetáculo "Sala de Jantar" tem nova temporada com sessões gratuitas no Recife

Espetáculo teatral terá apresentações gratuitas nos dias 25, 26 e 27 de setembro, às 18h e 20h, no Espaço Cultural Métron Produções. Saiba mais!

Por Marilia Pessoa Publicado em 24/09/2025 às 12:58
Espetáculo "Sala de Jantar" tem nova temporada com sessões gratuitas no Recife
Espetáculo "Sala de Jantar" tem nova temporada com sessões gratuitas no Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O espetáculoSala de Jantar” terá uma nova temporada no Recife nos dias 25, 26 e 27 de setembro, nos horários das 18h e 20h. A entrada é gratuita.

A peça tem formas animadas em que os objetos ganham vida e são os protagonistas da história. Escrito e dirigido por Ruy Aguiar, o espetáculo leva o público para o universo fantasioso de um ensaio para um jantar elegante.

A curta temporada será realizada no Espaço Cultural Métron Produções e conta com acessibilidade em Libras.

Os interessados em acompanhar devem acessar o site e clicar no link que direciona para a retirada do ingresso gratuito.

Leia Também

O espetáculo, que estreou em 2017, compõe o repertório de montagens teatrais da Métron Produções.

A duração da peça é de cerca de 45 minutos e a classificação etária é a partir de 8 anos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (24) de calor, variação de nuvens e chuva fraca em parte do Estado
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (24) de calor, variação de nuvens e chuva fraca em parte do Estado
Suspensão e encarecimento dos voos ao interior de Pernambuco geram debate na Câmara, marcado por falta de soluções
Aviação

Suspensão e encarecimento dos voos ao interior de Pernambuco geram debate na Câmara, marcado por falta de soluções

Compartilhe

Tags