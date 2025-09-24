Maiores ilusionistas da América Latina cumprem temporada no Recife; confira ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo "Illusion Show", da dupla Henry & Klauss, já foi assistido por mais de 11 mil pessoas no Teatro Guararapes em 2024 e retorna repaginado

Clique aqui e escute a matéria

Maiores ilusionistas da América Latina na atualidade, três vezes recordistas mundiais, a dupla Henry & Klauss traz ao Recife o espetáculo "Illusion Show", que já foi assistido por mais de 11 mil pessoas no Teatro Guararapes ano passado.

Agora, a atração volta repaginada para o mesmo teatro, com novos números e trilha sonora inédita. Por conta da procura por ingressos, a dupla anunciou sessão extra, totalizando quatro apresentações:

dia 27 de setembro (sábado), às 14h, 17h e 20h30;

dia 28 de setembro (domingo), às 16h.

A apresentação traz quadros de levitação, teletransporte, escapismo e efeitos visuais.

Ingressos

Os ingressos estão à venda na plataforma Fever e na bilheteria do local. Confira os preços:

Plateia Especial: R$ 200 e R$ 100 (meia);

R$ 200 e R$ 100 (meia); Plateia: R$ 170 e R$ 85 (meia);

R$ 170 e R$ 85 (meia); Balcão: R$ 120 e R$ 60 (meia);

R$ 120 e R$ 60 (meia); Illusion Experience (Meet and Greet): R$ 550 e R$ 275 (meia).

Trajetória

Ilusionistas Henry &Klauss durante o espetáculo "Illusion Show" - DIVULGAÇÃO

Hoje com 33 anos, os jovens mágicos saíram de Belo Horizonte, deixando para trás o mundo real da engenharia e do direito, e ganharam o mundo com o ilusionismo moderno. Começaram em 2009 oferecendo projetos corporativos e, há mais de seis anos, passaram a realizar shows de ilusionismo no Brasil e em outros países.

Ganharam espaço em diversas emissoras no Brasil e no exterior - foram convidados a se apresentar no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood. O local é reconhecido internacionalmente por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.

Leia Também Caruaruense se inspira no cordel e será o primeiro nordestino no Campeonato Internacional de Mágica

Henry e Klauss também impressionaram os exigentes jurados da 17ª temporada do America's Got Talent, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos e um dos mais prestigiados em todo o mundo.

Fizeram uma apresentação de tirar o fôlego da plateia do grande Dolby Theatre (local onde é realizada a cerimônia do Oscar). O programa foi ao ar em 2023, pelo canal NBC (assista no Youtube).

SERVIÇO

Henry & Klauss em "Illusion Show"

Quando: dia 27 de setembro (sábado), às 14h, 17h e 20h30, e 28 de setembro (domingo), às 16h

Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)

Informações: (81) 4042-8400

Saiba como acessar o JC Premium