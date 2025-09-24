Maiores ilusionistas da América Latina cumprem temporada no Recife; confira ingressos
Espetáculo "Illusion Show", da dupla Henry & Klauss, já foi assistido por mais de 11 mil pessoas no Teatro Guararapes em 2024 e retorna repaginado
Maiores ilusionistas da América Latina na atualidade, três vezes recordistas mundiais, a dupla Henry & Klauss traz ao Recife o espetáculo "Illusion Show", que já foi assistido por mais de 11 mil pessoas no Teatro Guararapes ano passado.
Agora, a atração volta repaginada para o mesmo teatro, com novos números e trilha sonora inédita. Por conta da procura por ingressos, a dupla anunciou sessão extra, totalizando quatro apresentações:
- dia 27 de setembro (sábado), às 14h, 17h e 20h30;
- dia 28 de setembro (domingo), às 16h.
A apresentação traz quadros de levitação, teletransporte, escapismo e efeitos visuais.
Ingressos
Os ingressos estão à venda na plataforma Fever e na bilheteria do local. Confira os preços:
- Plateia Especial: R$ 200 e R$ 100 (meia);
- Plateia: R$ 170 e R$ 85 (meia);
- Balcão: R$ 120 e R$ 60 (meia);
- Illusion Experience (Meet and Greet): R$ 550 e R$ 275 (meia).
Trajetória
Hoje com 33 anos, os jovens mágicos saíram de Belo Horizonte, deixando para trás o mundo real da engenharia e do direito, e ganharam o mundo com o ilusionismo moderno. Começaram em 2009 oferecendo projetos corporativos e, há mais de seis anos, passaram a realizar shows de ilusionismo no Brasil e em outros países.
Ganharam espaço em diversas emissoras no Brasil e no exterior - foram convidados a se apresentar no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood. O local é reconhecido internacionalmente por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.
Henry e Klauss também impressionaram os exigentes jurados da 17ª temporada do America's Got Talent, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos e um dos mais prestigiados em todo o mundo.
Fizeram uma apresentação de tirar o fôlego da plateia do grande Dolby Theatre (local onde é realizada a cerimônia do Oscar). O programa foi ao ar em 2023, pelo canal NBC (assista no Youtube).
SERVIÇO
Henry & Klauss em "Illusion Show"
Quando: dia 27 de setembro (sábado), às 14h, 17h e 20h30, e 28 de setembro (domingo), às 16h
Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)
Informações: (81) 4042-8400