fechar
Agenda | Notícia

Mumuzinho apresenta show do projeto "Conectado" no Samba Recife

Artista traz novo projeto audiovisual para o seu show no sábado, no Samba Recife, no Centro de Convenções de Pernambuco. Saiba mais a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 23/09/2025 às 12:26 | Atualizado em 23/09/2025 às 12:30
Mumuzinho
Mumuzinho - Arthur Rodrigues

Clique aqui e escute a matéria

Mumuzinho levará a turnê de “Conectado”, seu novo projeto audiovisual, para o show que fará no próximo sábado (27) no Samba Recife, no Centro de Convenções de Pernambuco.

O cantor pretende trazer músicas do novo projeto na apresentação, como o hit “Sou Céu ou Chão”, parceria com Thiaguinho; “Só Mais Uma Vez”, que tem a participação de Belo, “Em Qualquer Cama” feat. Péricles, e “Desengano” também com Thiaguinho.

O setlist também vai trazer outros sucessos da carreira, como “Fulminante”, “Curto Circuito”, “Fala”, “Eu Mereço Ser Feliz”me “A Três”, além de uma releitura de “Descobridor dos Sete Mares”.

Com a inspiração de grandes produções internacionais, o show de Mumuzinho recria no palco elementos marcantes de seu DVD.

Leia Também

A apresentação conta com hologramas hiper-realistas de participações especiais, além da performance vibrante do artista.

Com uma discografia que ultrapassa 2 bilhões de reproduções, Mumuzinho tem mais de 4.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O álbum "Conectado" contribui com mais de 80 milhões de streams para esse total.

Os ingressos do Samba Recife podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital.

Leia também

A Fazenda 17: Renata e Saory acertam diferenças após treta do 'xiu'
reality show

A Fazenda 17: Renata e Saory acertam diferenças após treta do 'xiu'
Samba Recife 2025 terá Thiaguinho, Péricles, Belo, Ferrugem e mais atrações; confira os ingressos
MÚSICA

Samba Recife 2025 terá Thiaguinho, Péricles, Belo, Ferrugem e mais atrações; confira os ingressos

Compartilhe

Tags