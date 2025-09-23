Mumuzinho apresenta show do projeto "Conectado" no Samba Recife
Artista traz novo projeto audiovisual para o seu show no sábado, no Samba Recife, no Centro de Convenções de Pernambuco. Saiba mais a seguir
Mumuzinho levará a turnê de “Conectado”, seu novo projeto audiovisual, para o show que fará no próximo sábado (27) no Samba Recife, no Centro de Convenções de Pernambuco.
O cantor pretende trazer músicas do novo projeto na apresentação, como o hit “Sou Céu ou Chão”, parceria com Thiaguinho; “Só Mais Uma Vez”, que tem a participação de Belo, “Em Qualquer Cama” feat. Péricles, e “Desengano” também com Thiaguinho.
O setlist também vai trazer outros sucessos da carreira, como “Fulminante”, “Curto Circuito”, “Fala”, “Eu Mereço Ser Feliz”me “A Três”, além de uma releitura de “Descobridor dos Sete Mares”.
Com a inspiração de grandes produções internacionais, o show de Mumuzinho recria no palco elementos marcantes de seu DVD.
A apresentação conta com hologramas hiper-realistas de participações especiais, além da performance vibrante do artista.
Com uma discografia que ultrapassa 2 bilhões de reproduções, Mumuzinho tem mais de 4.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
O álbum "Conectado" contribui com mais de 80 milhões de streams para esse total.
Os ingressos do Samba Recife podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital.