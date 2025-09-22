A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Renata e Saory acertam diferenças após treta do 'xiu'

A conversa serviu como tentativa de alinhamento entre as duas, que buscaram minimizar o desgaste antes da primeira formação da berlinda

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/09/2025 às 16:24
Renata e Saory conversam sobre treta do 'xiu'
Renata e Saory conversam sobre treta do 'xiu' - Reprodução/RecordPlus

Depois de dias de clima tenso, Renata e Saory finalmente tiveram a chance de conversar sobre o episódio do “xiu”, que gerou desconforto na última quinta-feira (18).

A situação aconteceu quando Fabiano pediu silêncio em um momento em que Saory estava com enxaqueca, mas a forma como a ordem foi dada acabou repercutindo na casa.

Durante o bate-papo, Renata explicou que não viu o pedido como algo isolado, já que, segundo ela, Fabiano “já tinha sido muito agressivo em outro momento”.

A peoa deixou claro que jamais duvidou da dor de cabeça de Saory, mas reconheceu que também sentiu o “xiu” como um gesto incisivo e desproporcional.

Renata aproveitou para negar qualquer insinuação de que o episódio seria usado como justificativa de voto na Roça.

A conversa serviu como tentativa de alinhamento entre as duas, que buscaram minimizar o desgaste antes da primeira formação da berlinda.


