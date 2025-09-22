A Fazenda 17: Mesquita abre o jogo com Kathy e revela dilema sobre votos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Desde o sábado (20), o atleta tenta lidar com um "telefone sem fio" envolvendo sua relação com outra participante do reality rural

O jogo segue mexendo com as emoções de Mesquita, que vive dias de turbulência dentro de A Fazenda 17.

Desde o sábado (20), o atleta tenta lidar com um “telefone sem fio” envolvendo sua relação com Duda.

Inicialmente, ele acreditou que a aproximação entre os dois poderia ir além da amizade, mas a situação ganhou novos contornos quando ele passou a considerar a participante como uma possível opção de voto para a Roça.

A mudança de postura não agradou parte da Sede, especialmente Carol, que protagonizou uma discussão com Mesquita no domingo (21).

Já na manhã desta segunda-feira (22), o peão buscou Kathy para desabafar sobre o conflito interno e esclarecer sua visão do jogo.

“Tenho meus motivos”, afirmou ele, em referência à possibilidade de indicar Duda para a berlinda.

A conversa evidencia o clima de incertezas que marca os dias que antecedem a formação da primeira Roça, prevista para terça-feira (23).