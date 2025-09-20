fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Peões organizam 'fechamento' e definem alvo para a primeira Roça

Com a primeira Roça de A Fazenda 17 se aproximando, o clima de disputa entre os participantes já toma conta da Sede do reality show

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/09/2025 às 16:07
Peões organizam 'fechamento' e definem alvo para a Roça
Peões organizam 'fechamento' e definem alvo para a Roça - Reprodução/RecordPlus

Com a primeira Roça de A Fazenda 17 se aproximando, o clima de disputa entre os participantes já toma conta da Sede.

A poucos dias da votação, os participantes começam a organizar estratégias e dividir forças em grupos distintos.

Durante uma conversa, Saory Cardoso, Fabiano Moraes, Carol Lekker e aliados traçaram planos para colocar Shia Phoenix diretamente na berlinda.

Pelas contas do grupo, o ator e cantor deve acumular pelo menos dez votos na formação marcada para a próxima terça-feira (23).

Outro nome que também surgiu como opção foi Renata Müller, que pode se tornar alvo caso as movimentações no jogo mudem de rumo.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

  1. Will Guimarães, DJ e modelo
  2. Creo Kellab, ator
  3. Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
  4. Maria Caporusso, influenciadora e empresária
  5. Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
  6. Guilherme Boury, ator
  7. Gabily, cantora
  8. Carol Lekker, miss bumbum 2022
  9. Renata Müller, criadora de conteúdo
  10. Walério Araújo, estilista
  11. Fernando Sampaio, ator
  12. Michelle Barros, jornalista e apresentadora
  13. Kathy Maravilha, dançarina
  14. Támiris Assîs, ex de Davi Brito
  15. Wallas Arrais, cantor de forró
  16. Yoná Sousa
  17. Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
  18. Dudu Camargo, apresentador e jornalista
  19. Rayane Figliuzi, namorada de Belo
  20. Shia Phoenix, ator
  21. Luiz Mesquita, lutador
  22. Martina Sanzi, criadora de conteúdo
  23. Toninho Tornado, humorista
  24. Nizam Hayek, ex-BBB
  25. Gabriela Spanic, atriz
  26. Duda Wendling, atriz

