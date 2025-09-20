A Fazenda 17: Peões organizam 'fechamento' e definem alvo para a primeira Roça
Com a primeira Roça de A Fazenda 17 se aproximando, o clima de disputa entre os participantes já toma conta da Sede do reality show
A poucos dias da votação, os participantes começam a organizar estratégias e dividir forças em grupos distintos.
Durante uma conversa, Saory Cardoso, Fabiano Moraes, Carol Lekker e aliados traçaram planos para colocar Shia Phoenix diretamente na berlinda.
Pelas contas do grupo, o ator e cantor deve acumular pelo menos dez votos na formação marcada para a próxima terça-feira (23).
Outro nome que também surgiu como opção foi Renata Müller, que pode se tornar alvo caso as movimentações no jogo mudem de rumo.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
- Will Guimarães, DJ e modelo
- Creo Kellab, ator
- Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
- Maria Caporusso, influenciadora e empresária
- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
- Guilherme Boury, ator
- Gabily, cantora
- Carol Lekker, miss bumbum 2022
- Renata Müller, criadora de conteúdo
- Walério Araújo, estilista
- Fernando Sampaio, ator
- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
- Kathy Maravilha, dançarina
- Támiris Assîs, ex de Davi Brito
- Wallas Arrais, cantor de forró
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
- Rayane Figliuzi, namorada de Belo
- Shia Phoenix, ator
- Luiz Mesquita, lutador
- Martina Sanzi, criadora de conteúdo
- Toninho Tornado, humorista
- Nizam Hayek, ex-BBB
- Gabriela Spanic, atriz
- Duda Wendling, atriz