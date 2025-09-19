fechar
A Fazenda 17: Yoná Sousa projeta como seria sua liderança e manda recado para os colegas

Durante uma conversa, Toninho Tornado quis saber como Yoná Sousa agiria caso tivesse a chance de assumir o posto de Fazendeira

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/09/2025 às 17:12
'Na sua vez, você vai aprender', afirma Yoná sobre o que faria caso fosse Fazendeira
'Na sua vez, você vai aprender', afirma Yoná sobre o que faria caso fosse Fazendeira - Reprodução/RecordPlus

O clima de especulação sobre futuras lideranças segue movimentando a Sede de A Fazenda 17.

Durante uma conversa na manhã desta sexta-feira (19), Toninho Tornado quis saber como Yoná Sousa agiria caso tivesse a chance de assumir o posto de Fazendeira.

A advogada explicou que tentaria contar com a colaboração espontânea dos colegas para manter a organização da casa.

“Eu buscaria ajuda de forma voluntária”, disse. Mas a fala rapidamente ganhou um tom mais direto quando Dudu Camargo questionou se ela aplicaria punições ao distribuir as funções.

“Se a pessoa não quiser fazer, que assuma para o público o que é. Quando chegar a vez dela, vai aprender”, disparou Yoná, em tom firme.

A resposta surpreendeu Toninho, que brincou ao imaginar a colega na liderança: “Você seria uma Fazendeira da paz”.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

  1. Will Guimarães, DJ e modelo
  2. Creo Kellab, ator
  3. Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
  4. Maria Caporusso, influenciadora e empresária
  5. Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
  6. Guilherme Boury, ator
  7. Gabily, cantora
  8. Carol Lekker, miss bumbum 2022
  9. Renata Müller, criadora de conteúdo
  10. Walério Araújo, estilista
  11. Fernando Sampaio, ator
  12. Michelle Barros, jornalista e apresentadora
  13. Kathy Maravilha, dançarina
  14. Támiris Assîs, ex de Davi Brito
  15. Wallas Arrais, cantor de forró
  16. Yoná Sousa
  17. Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
  18. Dudu Camargo, apresentador e jornalista
  19. Rayane Figliuzi, namorada de Belo
  20. Shia Phoenix, ator
  21. Luiz Mesquita, lutador
  22. Martina Sanzi, criadora de conteúdo
  23. Toninho Tornado, humorista
  24. Nizam Hayek, ex-BBB
  25. Gabriela Spanic, atriz
  26. Duda Wendling, atriz

