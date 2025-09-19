A Fazenda 17: Yoná Sousa projeta como seria sua liderança e manda recado para os colegas
Durante uma conversa, Toninho Tornado quis saber como Yoná Sousa agiria caso tivesse a chance de assumir o posto de Fazendeira
O clima de especulação sobre futuras lideranças segue movimentando a Sede de A Fazenda 17.
Durante uma conversa na manhã desta sexta-feira (19), Toninho Tornado quis saber como Yoná Sousa agiria caso tivesse a chance de assumir o posto de Fazendeira.
A advogada explicou que tentaria contar com a colaboração espontânea dos colegas para manter a organização da casa.
“Eu buscaria ajuda de forma voluntária”, disse. Mas a fala rapidamente ganhou um tom mais direto quando Dudu Camargo questionou se ela aplicaria punições ao distribuir as funções.
“Se a pessoa não quiser fazer, que assuma para o público o que é. Quando chegar a vez dela, vai aprender”, disparou Yoná, em tom firme.
A resposta surpreendeu Toninho, que brincou ao imaginar a colega na liderança: “Você seria uma Fazendeira da paz”.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
- Will Guimarães, DJ e modelo
- Creo Kellab, ator
- Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
- Maria Caporusso, influenciadora e empresária
- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
- Guilherme Boury, ator
- Gabily, cantora
- Carol Lekker, miss bumbum 2022
- Renata Müller, criadora de conteúdo
- Walério Araújo, estilista
- Fernando Sampaio, ator
- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
- Kathy Maravilha, dançarina
- Támiris Assîs, ex de Davi Brito
- Wallas Arrais, cantor de forró
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
- Rayane Figliuzi, namorada de Belo
- Shia Phoenix, ator
- Luiz Mesquita, lutador
- Martina Sanzi, criadora de conteúdo
- Toninho Tornado, humorista
- Nizam Hayek, ex-BBB
- Gabriela Spanic, atriz
- Duda Wendling, atriz