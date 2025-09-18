A Fazenda 17: Yoná Sousa desabafa após briga com Wallas Arrais e dispara contra os peões
Indicada para a Baia, Yoná Sousa não encontrou a recepção calorosa que esperava ao retornar para a Sede na manhã desta quinta-feira (18)
A manhã desta quinta-feira (18) foi marcada por tensão em A Fazenda 17.
Pelo contrário, a advogada se envolveu em um bate-boca com Wallas Arrais e deixou claro que está cansada de ser vista como contraponto dentro do jogo.
“Se eu sair, vão ficar em uma colônia de férias?”, disparou Yoná, em tom de ironia.
O desentendimento chamou atenção dos outros confinados e abriu espaço para mais uma faísca. Nizam Hayek resolveu entrar na conversa, acirrando ainda mais o clima de rivalidade entre os peões.
