A Fazenda 17: Yoná Sousa desabafa após briga com Wallas Arrais e dispara contra os peões

Indicada para a Baia, Yoná Sousa não encontrou a recepção calorosa que esperava ao retornar para a Sede na manhã desta quinta-feira (18)

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/09/2025 às 15:25
Yoná Sousa desabafa após briga com Wallas Arrais e dispara contra os peões
Yoná Sousa desabafa após briga com Wallas Arrais e dispara contra os peões - Reprodução/RecordPlus

A manhã desta quinta-feira (18) foi marcada por tensão em A Fazenda 17.

Indicada para a Baia, Yoná Sousa não encontrou a recepção calorosa que esperava ao retornar para a Sede.

Pelo contrário, a advogada se envolveu em um bate-boca com Wallas Arrais e deixou claro que está cansada de ser vista como contraponto dentro do jogo.

“Se eu sair, vão ficar em uma colônia de férias?”, disparou Yoná, em tom de ironia.

O desentendimento chamou atenção dos outros confinados e abriu espaço para mais uma faísca. Nizam Hayek resolveu entrar na conversa, acirrando ainda mais o clima de rivalidade entre os peões.

