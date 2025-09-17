"A Fazenda 17": Dudu Camargo define seus alvos no reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O apresentador revelou sua estratégia em A Fazenda 17 e deixou claro quem serão seus primeiros alvos, surpreendendo até os colegas de confinamento.

O clima estratégico já começou a tomar conta de A Fazenda 17, e Dudu Camargo não perdeu tempo em mostrar suas cartas.

Durante uma conversa nos bastidores da sede, o apresentador revelou seus alvos para a primeira formação da roça da temporada.

Ao lado de Toninho Tornado, Dudu surpreendeu ao dizer que não pretende votar em Duda Wendling, como muitos cogitavam.

Em vez disso, o peão já deixou claro quem serão suas opções: “Vou nos dois meninos. Eles não têm como votar em mim, mesmo”, disparou, com tom irônico.

A declaração deixou Toninho intrigado, já que esperava outra movimentação do apresentador. A fala de Dudu também surge após Renata Müller declarar que não está disposta a seguir estratégias de grupo de forma cega, reconhecendo que precisa dosar melhor suas jogadas para não entregar seus planos.

Com os primeiros alvos definidos e estratégias individuais começando a ganhar forma, a expectativa para a formação da roça só aumenta. A cada conversa, novas alianças e rivalidades se desenham no reality rural.

A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na Record.

