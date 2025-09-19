A Fazenda 17: Imunidade de Shia é anulada; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clima de tranquilidade de Shia Phoenix em A Fazenda 17 durou menos de 24 horas.

O ator, que havia conquistado imunidade em uma prova especial disputada na quinta-feira (18), foi surpreendido nesta sexta (19) com a notícia de que seu resultado foi anulado pela produção do reality.

A decisão veio depois de uma análise detalhada da dinâmica.

A produção identificou que, na segunda fase da disputa, a bolinha usada por Shia não percorreu o trajeto correto: saiu por cima da estrutura, em vez de por baixo, o que invalidou automaticamente sua vitória.

O comunicado foi lido pela fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, responsável por repassar a informação aos peões.

A notícia pegou o ator de surpresa, mas ele tentou encarar a situação com leveza. “Por isso saiu tão rápido, eu não percebi. Mas tá de boa. O infiltrado agora tá na votação”, brincou, citando as desconfianças dos colegas de que ele seria um dos infiltrados do jogo.

Cinco participantes imunes

Com a anulação, apenas cinco participantes seguem imunes na formação da primeira Roça da temporada: Walério Araújo, Will Guimarães, Luiz Mesquita, Nizam Hayek e a própria Rayane, protegida por ser fazendeira.

Matheus Martins também se destacou na atividade, mas como infiltrado, não disputa oficialmente o prêmio.

Agora, sem a proteção garantida, Shia volta para o radar das votações e terá que redobrar a atenção em suas estratégias dentro do confinamento.