fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Imunidade de Shia é anulada; entenda

O ator, que havia conquistado imunidade em uma prova especial disputada na quinta-feira (18), foi surpreendido nesta sexta (19) com a notícia

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/09/2025 às 15:30 | Atualizado em 19/09/2025 às 15:35
Imunidade de Shia foi anulada em A Fazenda 17
Imunidade de Shia foi anulada em A Fazenda 17 - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

O clima de tranquilidade de Shia Phoenix em A Fazenda 17 durou menos de 24 horas.

O ator, que havia conquistado imunidade em uma prova especial disputada na quinta-feira (18), foi surpreendido nesta sexta (19) com a notícia de que seu resultado foi anulado pela produção do reality.

A decisão veio depois de uma análise detalhada da dinâmica.

A produção identificou que, na segunda fase da disputa, a bolinha usada por Shia não percorreu o trajeto correto: saiu por cima da estrutura, em vez de por baixo, o que invalidou automaticamente sua vitória.

O comunicado foi lido pela fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, responsável por repassar a informação aos peões.

A notícia pegou o ator de surpresa, mas ele tentou encarar a situação com leveza. “Por isso saiu tão rápido, eu não percebi. Mas tá de boa. O infiltrado agora tá na votação”, brincou, citando as desconfianças dos colegas de que ele seria um dos infiltrados do jogo.

Cinco participantes imunes

Com a anulação, apenas cinco participantes seguem imunes na formação da primeira Roça da temporada: Walério Araújo, Will Guimarães, Luiz Mesquita, Nizam Hayek e a própria Rayane, protegida por ser fazendeira.

Matheus Martins também se destacou na atividade, mas como infiltrado, não disputa oficialmente o prêmio.

Agora, sem a proteção garantida, Shia volta para o radar das votações e terá que redobrar a atenção em suas estratégias dentro do confinamento.

Leia também

A Fazenda 17: Yoná Sousa desabafa após briga com Wallas Arrais e dispara contra os peões
reality show

A Fazenda 17: Yoná Sousa desabafa após briga com Wallas Arrais e dispara contra os peões
Matheus provoca climão ao criticar omelete feito por Gabriela Spanic em missão secreta
reality show

Matheus provoca climão ao criticar omelete feito por Gabriela Spanic em missão secreta

Compartilhe

Tags