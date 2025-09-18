fechar
Matheus provoca climão ao criticar omelete feito por Gabriela Spanic em missão secreta

Matheus Martins, um dos infiltrados, recebeu a tarefa de pedir ovos a um dos peões e, logo depois, afirmar que a comida estava ruim

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/09/2025 às 15:43
As missões dos infiltrados continuam movimentando A Fazenda 17 e, desta vez, sobrou para Gabriela Spanic.

Matheus Martins recebeu a tarefa de pedir ovos a um dos peões e, logo depois, afirmar que a comida estava ruim.

Na cozinha da Sede, a atriz preparava um omelete quando o modelo se aproximou e pediu para experimentar.

Após a primeira mordida, soltou a frase que deixou todos constrangidos. “Muito ruim”.

A reação de Gabriela foi imediata — visivelmente incomodada, ela tentou disfarçar o desconforto diante da crítica inesperada.

O comentário, no entanto, fazia parte da missão dada pela produção, que testa a habilidade dos infiltrados em cumprir ordens sem levantar suspeitas dos demais participantes.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

  1. Will Guimarães, DJ e modelo
  2. Creo Kellab, ator
  3. Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
  4. Maria Caporusso, influenciadora e empresária
  5. Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
  6. Guilherme Boury, ator
  7. Gabily, cantora
  8. Carol Lekker, miss bumbum 2022
  9. Renata Müller, criadora de conteúdo
  10. Walério Araújo, estilista
  11. Fernando Sampaio, ator
  12. Michelle Barros, jornalista e apresentadora
  13. Kathy Maravilha, dançarina
  14. Támiris Assîs, ex de Davi Brito
  15. Wallas Arrais, cantor de forró
  16. Yoná Sousa
  17. Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
  18. Dudu Camargo, apresentador e jornalista
  19. Rayane Figliuzi, namorada de Belo
  20. Shia Phoenix, ator
  21. Luiz Mesquita, lutador
  22. Martina Sanzi, criadora de conteúdo
  23. Toninho Tornado, humorista
  24. Nizam Hayek, ex-BBB
  25. Gabriela Spanic, atriz
  26. Duda Wendling, atriz

