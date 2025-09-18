Matheus provoca climão ao criticar omelete feito por Gabriela Spanic em missão secreta
Matheus Martins, um dos infiltrados, recebeu a tarefa de pedir ovos a um dos peões e, logo depois, afirmar que a comida estava ruim
Clique aqui e escute a matéria
As missões dos infiltrados continuam movimentando A Fazenda 17 e, desta vez, sobrou para Gabriela Spanic.
Matheus Martins recebeu a tarefa de pedir ovos a um dos peões e, logo depois, afirmar que a comida estava ruim.
Na cozinha da Sede, a atriz preparava um omelete quando o modelo se aproximou e pediu para experimentar.
Após a primeira mordida, soltou a frase que deixou todos constrangidos. “Muito ruim”.
A reação de Gabriela foi imediata — visivelmente incomodada, ela tentou disfarçar o desconforto diante da crítica inesperada.
O comentário, no entanto, fazia parte da missão dada pela produção, que testa a habilidade dos infiltrados em cumprir ordens sem levantar suspeitas dos demais participantes.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
- Will Guimarães, DJ e modelo
- Creo Kellab, ator
- Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
- Maria Caporusso, influenciadora e empresária
- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
- Guilherme Boury, ator
- Gabily, cantora
- Carol Lekker, miss bumbum 2022
- Renata Müller, criadora de conteúdo
- Walério Araújo, estilista
- Fernando Sampaio, ator
- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
- Kathy Maravilha, dançarina
- Támiris Assîs, ex de Davi Brito
- Wallas Arrais, cantor de forró
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
- Rayane Figliuzi, namorada de Belo
- Shia Phoenix, ator
- Luiz Mesquita, lutador
- Martina Sanzi, criadora de conteúdo
- Toninho Tornado, humorista
- Nizam Hayek, ex-BBB
- Gabriela Spanic, atriz
- Duda Wendling, atriz