Matheus provoca climão ao criticar omelete feito por Gabriela Spanic em missão secreta

Matheus Martins, um dos infiltrados, recebeu a tarefa de pedir ovos a um dos peões e, logo depois, afirmar que a comida estava ruim

As missões dos infiltrados continuam movimentando A Fazenda 17 e, desta vez, sobrou para Gabriela Spanic.

Matheus Martins recebeu a tarefa de pedir ovos a um dos peões e, logo depois, afirmar que a comida estava ruim.

Na cozinha da Sede, a atriz preparava um omelete quando o modelo se aproximou e pediu para experimentar.

Após a primeira mordida, soltou a frase que deixou todos constrangidos. “Muito ruim”.

A reação de Gabriela foi imediata — visivelmente incomodada, ela tentou disfarçar o desconforto diante da crítica inesperada.

O comentário, no entanto, fazia parte da missão dada pela produção, que testa a habilidade dos infiltrados em cumprir ordens sem levantar suspeitas dos demais participantes.

