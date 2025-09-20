A Fazenda 17: Fabiano critica postura de Wallas e dispara: "Não vou ficar lambendo ninguém"
Durante uma conversa com Creo Kellab e Maria Caporusso, o publicitário revelou que o cantor se ofendeu após receber uma resposta mais ríspida
Clique aqui e escute a matéria
O clima entre Fabiano Moraes e Wallas Arrais já dá sinais de desgaste em A Fazenda 17.
Durante uma conversa com Creo Kellab e Maria Caporusso, o publicitário revelou que o cantor se ofendeu após receber uma resposta mais ríspida de sua parte.
“É o meu jeito. Não vou ficar lambendo ninguém”, afirmou Fabiano, ao comentar o episódio. Apesar da crítica, ele fez questão de destacar que não pretende direcionar seu voto contra Wallas na primeira Roça da temporada.
Segundo Fabiano, o desentendimento surgiu porque o cantor “levou para o lado pessoal” a situação. O atrito, no entanto, parece não ter força suficiente para se transformar em voto declarado.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
- Will Guimarães, DJ e modelo
- Creo Kellab, ator
- Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
- Maria Caporusso, influenciadora e empresária
- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
- Guilherme Boury, ator
- Gabily, cantora
- Carol Lekker, miss bumbum 2022
- Renata Müller, criadora de conteúdo
- Walério Araújo, estilista
- Fernando Sampaio, ator
- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
- Kathy Maravilha, dançarina
- Támiris Assîs, ex de Davi Brito
- Wallas Arrais, cantor de forró
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
- Rayane Figliuzi, namorada de Belo
- Shia Phoenix, ator
- Luiz Mesquita, lutador
- Martina Sanzi, criadora de conteúdo
- Toninho Tornado, humorista
- Nizam Hayek, ex-BBB
- Gabriela Spanic, atriz
- Duda Wendling, atriz