fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Fabiano critica postura de Wallas e dispara: "Não vou ficar lambendo ninguém"

Durante uma conversa com Creo Kellab e Maria Caporusso, o publicitário revelou que o cantor se ofendeu após receber uma resposta mais ríspida

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/09/2025 às 13:45
Fabiano expõe desentendimento com Wallas
Fabiano expõe desentendimento com Wallas - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

O clima entre Fabiano Moraes e Wallas Arrais já dá sinais de desgaste em A Fazenda 17.

Durante uma conversa com Creo Kellab e Maria Caporusso, o publicitário revelou que o cantor se ofendeu após receber uma resposta mais ríspida de sua parte.

“É o meu jeito. Não vou ficar lambendo ninguém”, afirmou Fabiano, ao comentar o episódio. Apesar da crítica, ele fez questão de destacar que não pretende direcionar seu voto contra Wallas na primeira Roça da temporada.

Segundo Fabiano, o desentendimento surgiu porque o cantor “levou para o lado pessoal” a situação. O atrito, no entanto, parece não ter força suficiente para se transformar em voto declarado.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

  1. Will Guimarães, DJ e modelo
  2. Creo Kellab, ator
  3. Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
  4. Maria Caporusso, influenciadora e empresária
  5. Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
  6. Guilherme Boury, ator
  7. Gabily, cantora
  8. Carol Lekker, miss bumbum 2022
  9. Renata Müller, criadora de conteúdo
  10. Walério Araújo, estilista
  11. Fernando Sampaio, ator
  12. Michelle Barros, jornalista e apresentadora
  13. Kathy Maravilha, dançarina
  14. Támiris Assîs, ex de Davi Brito
  15. Wallas Arrais, cantor de forró
  16. Yoná Sousa
  17. Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
  18. Dudu Camargo, apresentador e jornalista
  19. Rayane Figliuzi, namorada de Belo
  20. Shia Phoenix, ator
  21. Luiz Mesquita, lutador
  22. Martina Sanzi, criadora de conteúdo
  23. Toninho Tornado, humorista
  24. Nizam Hayek, ex-BBB
  25. Gabriela Spanic, atriz
  26. Duda Wendling, atriz

Leia também

A Fazenda 17: Yoná Sousa projeta como seria sua liderança e manda recado para os colegas
reality show

A Fazenda 17: Yoná Sousa projeta como seria sua liderança e manda recado para os colegas
A Fazenda 17: Imunidade de Shia é anulada; entenda
reality show

A Fazenda 17: Imunidade de Shia é anulada; entenda

Compartilhe

Tags