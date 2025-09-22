Cultura | Notícia

Samba Recife 2025 terá Thiaguinho, Péricles, Belo, Ferrugem e mais atrações; confira os ingressos

Festival reúne grandes nomes do samba e do pagode em dois dias de shows no Centro de Convenções de Pernambuco. em Olinda

Por Emannuel Bento Publicado em 22/09/2025 às 16:31
Samba Recife
Samba Recife - Crédito: Kaio Cards

O Samba Recife 2025 ocorre neste sábado (27) e domingo (28), a área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, que recebe mais uma edição do festival.

No sábado, sobem ao palco principal Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Mumuzinho, Péricles, Pixote, Revelação e Thiaguinho.

No domingo, a festa continua com Dilsinho, Jeito Moleque (que convida Gaab), Léo Santana, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Tiee, Turma do Pagode e Xande de Pilares. Você confere detalhes sobre ingressos no fim da matéria.

Palcos alternativos

Além da programação principal, o festival terá outros espaços de shows:

  • Palco Experimenta – dedicado a novos talentos e fusões musicais. No sábado se apresentam Fabinho, Kamisa 10, Renan Oliveira e Yan. No domingo, o som fica por conta de Encontro de Batuqueiros, É o Tchan, Pagode do Adame e Vou Pro Sereno.
  • Palco Pernambuco – reservado aos artistas locais, com uma curadoria que valoriza a diversidade de estilos e sotaques do samba feito no estado.

Estrutura

O público terá diferentes opções de áreas: Samba Lounge, Gold Stage, Camarote Azul e gazebos.

Ingressos

As entradas estão à venda pela Bilheteria Digital, com preços entre R$ 120 e R$ 490. Há opções de casadinha (para os dois dias) e gazebo para até 12 pessoas. Confira:

  • Samba Lounge: R$ 240 | R$ 130 (social) | R$ 120 (meia)
  • Samba Lounge Casadinha: R$ 320 | R$ 240 (social) | R$ 160 (meia)
  • Gold Stage (Sábado): R$ 340
  • Gold Stage (Domingo): R$ 290
  • Gold Stage Casadinha: R$ 490
  • Gazebo (12 pessoas): R$ 5.000

