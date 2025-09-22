Primavera dos Museus movimenta espaços do Recife com oficinas, visitas guiadas e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tema que rege o evento é "Museus e Mudanças Climáticas", reforçando o papel dos museus e espaços culturais como ambientes de preservação do planeta

O Recife integra a 19ª edição da Primavera dos Museus, temporada promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que começou nesta segunda-feira (22).

Em 2025, o tema do evento é "Museus e Mudanças Climáticas", destacando o papel dos museus e espaços culturais como ambientes de preservação, diálogo e mobilização diante dos desafios ambientais que afetam o planeta.

Na capital pernambucana, a programação reúne oficinas, exposições, encontros e atividades educativas, todas com acesso gratuito.

Torre Malakoff

Mostras terão visitação gratuita na Torre Malakoff - MORGANA NARJARA/SECULT-FUNDARPE

O Observatório Cultural Torre Malakoff, no Bairro do Recife, participa pela primeira vez da Primavera dos Museus, com a "Oficina de Lambe-Lambe: Arte, Território e Racismo Ambiental", nesta terça-feira (23/09), quinta (25) e domingo (28), sempre das 14h às 16h30.

A proposta é estimular a reflexão crítica sobre as mudanças climáticas, aliada ao conceito de racismo ambiental, que impacta de forma desigual comunidades periféricas, negras e ribeirinhas.

Instituto Ricardo Brennand

O Instituto Ricardo Brennand, através da sua agenda CiME - Cinema, Museu e Educação, exibirá o o curta "Águas que Arrebentam", produzido por jovens do Ibura, nesta quarta-feira (24), às 15h.

Na quinta-feira (25), às 14h, haverá a visita mediada especial "Entre-Crises: Museu, meio ambiente e pós-colonialismo", quando será apresentando uma parcela do seu acervo para provocar os visitnates sobre crises ambientais e o passado colonial.

No sábado (27), das 15h às 17h, o Instituto fará um debate-homenagem ao pernambucano João Cabral de Melo Neto, celebrando a profunda relação entre sua obra "Cão Sem Plumas" e o nosso Rio Capibaribe.

Casa da Cultura

A Casa da Cultura de Pernambuco fica localizada no bairro de Santo Antônio, área central do Recife - DIVULGAÇÃO

No sábado (27), das 10h às 17h, a Casa da Cultura de Pernambuco, no bairro de São José, promove o evento "Cultura Sustentável + Dia do Desapego", reunindo um encontro de brechós, rodas de conversa sobre reaproveitamento de resíduos e moda circular, além de música ao vivo e artesanato sustentável.

Oficinas práticas vão ensinar desde a confecção de sacolas de papel até técnicas de upcycle para reutilização criativa de roupas. Também haverá espaço para o público infantil com a apresentação do teatro de mamulengo "Dorme Quieto", com Sebastião Simão Filho.

Museu do Estado

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) - Felipe Souto Maior/Secult PE-Fundarpe

O Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), no bairro das Graças, também integra a Primavera dos Museus, com a atividade "Roda a Roda ODS - Transformando Ações em Mudança Mundial" nesta terça-feira (23), às 14h, no Espaço Cícero Dias.

Já a formação "O Planeta é a nossa casa!", também proposta pelo Mepe em parceria com a ONG Giral, tem a finalidade de sensibilizar sobre a importância de cuidar do planeta, compreendendo o meio ambiente como a casa comum de todos os seres vivos. Essa acontecerá na quarta-feira (24), às 9h, no Espaço Cícero Dias do Mepe.

Confira outras atividades em Pernambuco: