Horóscopo 21/09: Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dia de se energizar com passeios, encontros e novas conexões! Deixe sua animação contagiar, mas à noite se recolha para descansar e curtir a família

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Domingo de autocuidado! À noite, a Lua em Libra valoriza as relações afetivas. Sua companhia preferida será a de pessoas queridas.

Quanto ao romance, apesar do começo morno, prepare-se para um final prazeroso, nos moldes de um conto de fadas.

Cor: PRETO

PRETO Palpite: 33, 08, 15

Touro

Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde.

À noite, o foco se volta para autocuidado e bem-estar, e pode render muito elogios. O amor está no ar durante o dia, então capriche no charme!

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 54, 57, 30

Gêmeos

A convivência familiar hoje traz ótima energia e apoio. A Lua, mudando para seu paraíso astral esta noite, promete fechar o fim de semana com estilo!

Viagens, passeios e sorte estão ao seu favor. Seu charme está ativado no amor. Aproveite!

Cor: MAGENTA

MAGENTA Palpite: 30, 57, 18

Câncer

Dia de se energizar com passeios, encontros e novas conexões! Deixe sua animação contagiar, mas à noite se recolha para descansar e curtir a família.

Atente para o ciúme no amor e aproveite a vibe diurna para paquerar!

Cor: ROSA

ROSA Palpite: 31, 24, 60

Leão

O domingo vem com boas vibrações financeiras, perfeito para ganhar um extra. À noite, a Lua em Libra traz agitação e descontração!

Curta a companhia de quem ama ou reconecte-se com pessoas distantes. No amor, espere encantamentos e ótimas conversas!

Cor: GOIABA

GOIABA Palpite: 37, 03, 48

Virgem

Domingo repleto de energias positivas para curtir com pessoas queridas. Aproveite para fazer suas atividades preferidas e até umas comprinhas.

Use seu charme, os astros estão a seu favor! Mantenha seu entusiasmo, será ótimo para a relação a dois.

Cor: PINK

PINK Palpite: 60, 23, 51

Libra

Domingo é dia de relaxar e cuidar de si mesmo. À noite, quando a Lua entra em seu signo, aproveite para sair e encontrar pessoas queridas.

O romance promete sair da rotina, proporcionando momentos inesquecíveis. Use seu charme e brilhe em qualquer ocasião!

Cor: VERMELHO

VERMELHO Palpite: 03, 19, 48

Escorpião

Domingo de diversão e companhia dos amigos! Será um dia protegido para os relacionamentos.

A noite promete bom descanso e sua intuição fica mais forte. Os assuntos amorosos estão seguros e surpresas deliciosas podem surgir. Aproveite ao máximo!

Cor: CEREJA

CEREJA Palpite: 16, 25, 45

Sagitário

Hoje é dia de renovar a energia, cuidar da casa e dar um up no visual. Sua vida social está agitada e, com a entrada da Lua em Libra esta noite, você sentirá um astral mais leve. Aproveite essa vibe positiva também no amor!

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 16, 20, 38

Capricórnio

Domingo promete diversão! Saia, explore e contagie todos com seu otimismo. Esteja aberto para novas conexões, a influência de Libra promete popularidade e boas notícias financeiras.

Uma atitude pode levar a uma nova conquista romântica. Planeje algo especial para a noite!

Cor: VERDE

VERDE Palpite: 51, 22, 60

Aquário

As estrelas indicam um dia propício para colocar mudanças em ação, revisar gastos e concluir tarefas pendentes.

A noite traz aventura e descobertas. Contato com pessoas queridas e flertes animam o dia. Sair da rotina vai tornar seu fim de semana inesquecível!

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 56, 09, 54

Peixes

Domingão de alta em seus relacionamentos! Bom dia para fugir da solidão, expandir seu círculo de amizades e dedicar tempo à pessoas importantes.

Com a Lua em Libra, seu desejo por mudanças se intensifica. A paixão vai ferver à noite!

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 10, 03, 48



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />