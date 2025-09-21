fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 21/09: Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde

Dia de se energizar com passeios, encontros e novas conexões! Deixe sua animação contagiar, mas à noite se recolha para descansar e curtir a família

Por Aisha Vitória Publicado em 21/09/2025 às 7:00
Horóscopo
Horóscopo - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Domingo de autocuidado! À noite, a Lua em Libra valoriza as relações afetivas. Sua companhia preferida será a de pessoas queridas.

Quanto ao romance, apesar do começo morno, prepare-se para um final prazeroso, nos moldes de um conto de fadas.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 33, 08, 15

Touro

Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde.

À noite, o foco se volta para autocuidado e bem-estar, e pode render muito elogios. O amor está no ar durante o dia, então capriche no charme!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 54, 57, 30

Gêmeos

A convivência familiar hoje traz ótima energia e apoio. A Lua, mudando para seu paraíso astral esta noite, promete fechar o fim de semana com estilo!

Viagens, passeios e sorte estão ao seu favor. Seu charme está ativado no amor. Aproveite!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 30, 57, 18

Câncer

Dia de se energizar com passeios, encontros e novas conexões! Deixe sua animação contagiar, mas à noite se recolha para descansar e curtir a família.

Atente para o ciúme no amor e aproveite a vibe diurna para paquerar!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 31, 24, 60

Leão

O domingo vem com boas vibrações financeiras, perfeito para ganhar um extra. À noite, a Lua em Libra traz agitação e descontração!

Curta a companhia de quem ama ou reconecte-se com pessoas distantes. No amor, espere encantamentos e ótimas conversas!

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 37, 03, 48

Virgem

Domingo repleto de energias positivas para curtir com pessoas queridas. Aproveite para fazer suas atividades preferidas e até umas comprinhas.

Use seu charme, os astros estão a seu favor! Mantenha seu entusiasmo, será ótimo para a relação a dois.

  • Cor: PINK
  • Palpite: 60, 23, 51

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Domingo é dia de relaxar e cuidar de si mesmo. À noite, quando a Lua entra em seu signo, aproveite para sair e encontrar pessoas queridas.

O romance promete sair da rotina, proporcionando momentos inesquecíveis. Use seu charme e brilhe em qualquer ocasião!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 03, 19, 48

Escorpião

Domingo de diversão e companhia dos amigos! Será um dia protegido para os relacionamentos.

A noite promete bom descanso e sua intuição fica mais forte. Os assuntos amorosos estão seguros e surpresas deliciosas podem surgir. Aproveite ao máximo!

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 16, 25, 45

Sagitário

Hoje é dia de renovar a energia, cuidar da casa e dar um up no visual. Sua vida social está agitada e, com a entrada da Lua em Libra esta noite, você sentirá um astral mais leve. Aproveite essa vibe positiva também no amor!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 16, 20, 38

Capricórnio

Domingo promete diversão! Saia, explore e contagie todos com seu otimismo. Esteja aberto para novas conexões, a influência de Libra promete popularidade e boas notícias financeiras.

Uma atitude pode levar a uma nova conquista romântica. Planeje algo especial para a noite!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 51, 22, 60

Aquário

As estrelas indicam um dia propício para colocar mudanças em ação, revisar gastos e concluir tarefas pendentes.

A noite traz aventura e descobertas. Contato com pessoas queridas e flertes animam o dia. Sair da rotina vai tornar seu fim de semana inesquecível!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 56, 09, 54

Peixes

Domingão de alta em seus relacionamentos! Bom dia para fugir da solidão, expandir seu círculo de amizades e dedicar tempo à pessoas importantes.

Com a Lua em Libra, seu desejo por mudanças se intensifica. A paixão vai ferver à noite!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 10, 03, 48

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Convite de viagem dos sonhos chega para 4 signos antes do fim do mês
Signo

Convite de viagem dos sonhos chega para 4 signos antes do fim do mês
Anjo da Guarda envia comunicado especial para 3 signos
Signos

Anjo da Guarda envia comunicado especial para 3 signos

Compartilhe

Tags