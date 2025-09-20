fechar
Anjo da Guarda envia comunicado especial para 3 signos

É tempo de abrir o coração, ouvir os sinais e seguir com fé no que está por vir nos proximos dias. Confira a lista completa dos signos do zodíaco

Por Suzyanne Freitas Publicado em 20/09/2025 às 7:34
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Nesta próxima semana, três signos receberão sinais claros e mensagens poderosas do Anjo da Guarda. Essas revelações chegam como orientação divina, trazendo proteção, esperança e clareza para decisões importantes.

Touro

O Anjo da Guarda inspira Touro a confiar mais em si mesmo e seguir adiante com segurança, sem medo de mudanças.

Leão

Leão receberá luz extra para brilhar em momentos decisivos, especialmente no trabalho e nas relações pessoais.

Peixes

Peixes será guiado por uma energia suave e protetora, que ajuda a enxergar novos caminhos e a se fortalecer emocionalmente.

Qual é o seu signo?

