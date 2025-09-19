fechar
Signo | Notícia

Porta de grana se abre para 2 signos que já estavam quase desistindo

Dois signos vão receber um sopro de esperança financeira com a chegada de dinheiro inesperado que traz alívio e novas oportunidades

Por Bianca Tavares Publicado em 19/09/2025 às 7:55
Imagem de conceito de um negócio em crescimento. Mão das mulheres para pôr moedas da pilha do dinheiro.
Imagem de conceito de um negócio em crescimento. Mão das mulheres para pôr moedas da pilha do dinheiro. - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quando parecia que tudo estava travado, o universo decide agir. Para dois signos, uma porta de prosperidade finalmente se abre, trazendo recursos que chegam em boa hora.

Seja através de negociações antigas que se resolvem, pagamentos atrasados ou até uma oportunidade repentina, a vida financeira ganha um fôlego renovador.

Touro

Touro verá uma situação enrolada se resolver de forma surpreendente. O dinheiro entra e traz a chance de reorganizar pendências importantes.

Número da sorte: 6

Cor: Verde-esmeralda

Carta do Tarô: O Papa

Leia Também

Peixes

Peixes terá uma surpresa financeira ligada a ajuda ou gratidão de alguém. Uma quantia inesperada vem acompanhada de sensação de merecimento.

Número da sorte: 12

Cor: Azul-turquesa

Carta do Tarô: O Julgamento

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sorte astral promete prêmio financeiro para 2 signos até o dia 20 de setembro
Signo

Sorte astral promete prêmio financeiro para 2 signos até o dia 20 de setembro
Reconhecimento público coloca 3 signos em posição de destaque
Signo

Reconhecimento público coloca 3 signos em posição de destaque

Compartilhe

Tags