Porta de grana se abre para 2 signos que já estavam quase desistindo
Dois signos vão receber um sopro de esperança financeira com a chegada de dinheiro inesperado que traz alívio e novas oportunidades
Quando parecia que tudo estava travado, o universo decide agir. Para dois signos, uma porta de prosperidade finalmente se abre, trazendo recursos que chegam em boa hora.
Seja através de negociações antigas que se resolvem, pagamentos atrasados ou até uma oportunidade repentina, a vida financeira ganha um fôlego renovador.
Touro
Touro verá uma situação enrolada se resolver de forma surpreendente. O dinheiro entra e traz a chance de reorganizar pendências importantes.
Número da sorte: 6
Cor: Verde-esmeralda
Carta do Tarô: O Papa
Peixes
Peixes terá uma surpresa financeira ligada a ajuda ou gratidão de alguém. Uma quantia inesperada vem acompanhada de sensação de merecimento.
Número da sorte: 12
Cor: Azul-turquesa
Carta do Tarô: O Julgamento