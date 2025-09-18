A grande faxina: 6 signos que se livram de energias tóxicas e de pessoas ruins a partir de 20/09

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir de 20/09, seis signos do zodíaco iniciam um período de purificação, deixando para trás relações e situações que drenam sua energia.

A partir de 20 de setembro, o zodíaco passa por um movimento intenso de purificação. Seis signos, em especial, sentirão a necessidade de cortar laços com pessoas, hábitos e situações que já não contribuem para seu bem-estar.

Essa fase de “grande faxina” abre espaço para mais equilíbrio, novas oportunidades e uma vida emocional mais leve.

Confira os signos que entram nessa fase de limpeza energética:

Áries

Os arianos vão perceber quem realmente está ao seu lado e quem apenas se aproveita de sua energia. É hora de dizer adeus a amizades falsas.

Gêmeos

O signo da comunicação aprende a ser mais seletivo. Relações superficiais e ambientes que drenam energia não terão mais espaço.

Virgem

Os virginianos começam a desapegar do excesso de cobranças e pessoas que não valorizam seu esforço. O momento pede leveza e foco no essencial.

Escorpião

Intenso por natureza, Escorpião vai cortar vínculos com quem manipula suas emoções. A energia de transformação se faz ainda mais forte.

Aquário

Os aquarianos percebem que não precisam manter relações apenas por conveniência. Agora, a prioridade é preservar a liberdade e o bem-estar.

Capricórnio

Os capricornianos, muitas vezes sobrecarregados por responsabilidades, percebem que não precisam carregar relacionamentos ou projetos que só trazem desgaste. Essa faxina vem para devolver foco ao que realmente importa.

Essa grande limpeza cósmica também atinge crenças limitantes, hábitos que não funcionam mais e situações de estagnação. O céu convida esses signos a se libertarem de tudo o que bloqueia sua evolução.

A partir de 20/09, o desapego será inevitável, mas abrirá portas para novas conexões, oportunidades e uma vida muito mais leve.