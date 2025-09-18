fechar
O peso do mundo: 6 signos que finalmente se libertam de um fardo emocional a partir de 19/09

É hora de respirar! Esses seis signos do zodíaco estão prestes a se libertar de um fardo que carregavam há anos; saiba os detalhes

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/09/2025 às 21:49
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Todos nós carregamos fardos invisíveis. São mágoas do passado, preocupações com o futuro e o peso de expectativas que não nos pertencem.

Mas a partir de 19 de setembro, o universo oferece uma chance de soltar a bagagem. Prepare-se, pois o peso do mundo será retirado de seus ombros, e seis signos irão finalmente se libertar de um fardo emocional que carregavam há muito tempo.

Touro: a liberdade de perdoar

Você, de Touro, é fiel e leal. Mas essa fidelidade se estende às mágoas do passado. Você guarda ressentimentos como se fossem relíquias, e esse peso te impede de se sentir livre.

O seu alívio virá quando você entender que o perdão é um presente que você dá a si mesmo. A sua paz não está em esquecer, mas em soltar e seguir em frente.

Câncer: a paz de dizer "não"

Você, de Câncer, é a alma do grupo, mas a sua empatia te faz se sentir sobrecarregado. Você absorve o peso das emoções dos outros, e isso te faz sentir um fardo emocional. O seu alívio virá quando você entender que o seu maior presente é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar.

Virgem: a cura da autoaceitação

Você, de Virgem, é perfeccionista e autocrítico. O seu maior inimigo é você mesmo, e a sua busca por perfeição te faz se sentir um fardo emocional. O seu alívio virá quando você entender que a sua paz não está na perfeição, mas na sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar.

Libra: a libertação da indecisão

Você, de Libra, busca por equilíbrio e por paz. Mas a sua busca por harmonia te fez se sentir exausto. O seu alívio virá quando você entender que a sua paz não está em agradar a todos, mas na sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar.

Capricórnio: o alívio da responsabilidade

Você, de Capricórnio, é ambicioso e disciplinado. Mas a sua busca por sucesso te fez se sentir um fardo emocional. O seu alívio virá quando você entender que a sua felicidade não está no topo da montanha, mas na sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar.

Peixes: a paz da compaixão

Você, de Peixes, é sensível e sonhador. Mas a sua busca por um propósito maior te fez se sentir exausto. O seu alívio virá quando você entender que a sua paz não está em um mundo de fantasia, mas na sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar.

