O reset cósmico: 5 signos que ganham uma chance de recomeçar a vida do zero a partir de 19/09

É hora de virar a página. esses cinco signos do zodíaco recebem um passe livre do universo para deixar o que ficou para trás e ter um novo começo.

Todos nós, em algum momento, desejamos apagar o passado e começar de novo. Uma tela em branco. Uma segunda chance.

A partir de 19 de setembro, esse desejo se torna realidade para alguns sortudos. O universo executa um "reset cósmico", e cinco signos terão a oportunidade de recomeçar a vida do zero, como um novo capítulo, sem as amarras do que ficou para trás.

Áries: o recomeço na ação



Você, de Áries, vive com intensidade e paixão, mas, por vezes, a sua impulsividade pode te fazer agir de forma precipitada. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de começar uma nova jornada, com uma nova forma de agir.

Câncer: o recomeço da alma



Você, de Câncer, carrega o peso do passado, e, por vezes, a sua sensibilidade é confundida com fragilidade. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de curar as feridas do passado e de se reconectar com a sua paz interior.

Leão: o recomeço do brilho



Você, de Leão, vive para brilhar. Mas, por vezes, a sua busca por glória te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.

Libra: o recomeço do equilíbrio



Você, de Libra, busca por equilíbrio e por paz. Mas a sua busca por harmonia te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior.

Peixes: o recomeço do propósito



Você, de Peixes, é sensível e sonhador. Mas a sua busca por um propósito maior te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.