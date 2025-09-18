O reset cósmico: 5 signos que ganham uma chance de recomeçar a vida do zero a partir de 19/09
É hora de virar a página. esses cinco signos do zodíaco recebem um passe livre do universo para deixar o que ficou para trás e ter um novo começo.
Todos nós, em algum momento, desejamos apagar o passado e começar de novo. Uma tela em branco. Uma segunda chance.
A partir de 19 de setembro, esse desejo se torna realidade para alguns sortudos. O universo executa um "reset cósmico", e cinco signos terão a oportunidade de recomeçar a vida do zero, como um novo capítulo, sem as amarras do que ficou para trás.
Áries: o recomeço na ação
Você, de Áries, vive com intensidade e paixão, mas, por vezes, a sua impulsividade pode te fazer agir de forma precipitada. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de começar uma nova jornada, com uma nova forma de agir.
Câncer: o recomeço da alma
Você, de Câncer, carrega o peso do passado, e, por vezes, a sua sensibilidade é confundida com fragilidade. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de curar as feridas do passado e de se reconectar com a sua paz interior.
Leão: o recomeço do brilho
Você, de Leão, vive para brilhar. Mas, por vezes, a sua busca por glória te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.
Libra: o recomeço do equilíbrio
Você, de Libra, busca por equilíbrio e por paz. Mas a sua busca por harmonia te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior.
Peixes: o recomeço do propósito
Você, de Peixes, é sensível e sonhador. Mas a sua busca por um propósito maior te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.