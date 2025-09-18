fechar
Signo |

O reset cósmico: 5 signos que ganham uma chance de recomeçar a vida do zero a partir de 19/09

É hora de virar a página. esses cinco signos do zodíaco recebem um passe livre do universo para deixar o que ficou para trás e ter um novo começo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/09/2025 às 22:39
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Todos nós, em algum momento, desejamos apagar o passado e começar de novo. Uma tela em branco. Uma segunda chance.

A partir de 19 de setembro, esse desejo se torna realidade para alguns sortudos. O universo executa um "reset cósmico", e cinco signos terão a oportunidade de recomeçar a vida do zero, como um novo capítulo, sem as amarras do que ficou para trás.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Áries: o recomeço na ação

Você, de Áries, vive com intensidade e paixão, mas, por vezes, a sua impulsividade pode te fazer agir de forma precipitada. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de começar uma nova jornada, com uma nova forma de agir.

Câncer: o recomeço da alma

Você, de Câncer, carrega o peso do passado, e, por vezes, a sua sensibilidade é confundida com fragilidade. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de curar as feridas do passado e de se reconectar com a sua paz interior.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leão: o recomeço do brilho

Você, de Leão, vive para brilhar. Mas, por vezes, a sua busca por glória te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.

Libra: o recomeço do equilíbrio

Você, de Libra, busca por equilíbrio e por paz. Mas a sua busca por harmonia te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior.

Peixes: o recomeço do propósito

Você, de Peixes, é sensível e sonhador. Mas a sua busca por um propósito maior te fez se sentir exausto. O seu "reset cósmico" é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.

Leia também

Sorte astral promete prêmio financeiro para 2 signos até o dia 20 de setembro
Signo

Sorte astral promete prêmio financeiro para 2 signos até o dia 20 de setembro
Reconhecimento público coloca 3 signos em posição de destaque
Signo

Reconhecimento público coloca 3 signos em posição de destaque

Compartilhe

Tags