O renascimento pessoal: 5 signos que criam a vida que sempre sonharam a partir de 20/09
Prepare-se para uma nova fase. esses cinco signos do zodíaco estão prestes a deixar o passado para trás e a ter um novo começo; confira
Clique aqui e escute a matéria
Todos nós temos em nossa mente a imagem de uma vida ideal. Uma versão mais feliz, mais livre e mais alinhada com nossos desejos mais profundos.
Para a maioria, isso fica no campo do sonho, mas o universo tem outros planos. A partir de 20 de setembro, um renascimento pessoal começa, e cinco signos terão a chance de criar a vida que sempre sonharam, transformando a fantasia em realidade.
Áries: o recomeço do seu verdadeiro eu
Você, de Áries, é um líder e um pioneiro nato, mas as pressões da vida podem ter te desviado do seu caminho. O seu renascimento pessoal é a sua capacidade de se reconectar com a sua paz interior. O universo te dá a chance de começar uma nova jornada, com um novo propósito.
SIGNO DE ARIES
Câncer: a cura que liberta
Você, de Câncer, carrega em seu coração uma bagagem emocional que já não te serve. Mágoas de traições ou energias de ambientes pesados se acumulam, e isso te impede de se sentir livre.
O seu renascimento pessoal é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de curar as feridas do passado e de se reconectar com a sua paz interior.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Leão: o retorno do rei
Você, de Leão, vive para brilhar. Mas, por vezes, a sua busca por glória te fez se sentir exausto. O seu renascimento pessoal é a sua capacidade de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.
Libra: a paz que equilibra
Você, de Libra, busca por equilíbrio e por paz. Mas a sua busca por harmonia te fez se sentir exausto. O seu renascimento pessoal é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior.
Sagitário: o mapa para a alma
Você, de Sagitário, é um espírito livre, mas a sua busca por aventura te fez se sentir perdido. O seu maior obstáculo é a sua capacidade de se perdoar e de se amar em primeiro lugar.
O seu renascimento pessoal é a sua capacidade de se reconectar com a sua paz interior. Ela irá te guiar para o caminho certo, para o momento certo e para a pessoa certa.