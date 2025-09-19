Entre os dias 23 e 26, 3 signos recebem notícia capaz de mudar seus planos
Um recado surpreendente vai mexer com três signos, trazendo mudanças que podem afetar trabalho, amor ou projetos importantes da vida
O período entre os dias 23 e 26 reserva surpresas que chegam para virar o rumo da vida de três signos.
Essas notícias não são triviais: elas trazem novas escolhas e podem alterar caminhos que já estavam definidos.
No amor, no trabalho ou em questões pessoais, os astros apontam que o inesperado será capaz de abrir horizontes diferentes e, para alguns, muito melhores do que o planejado.
Gêmeos
Para Gêmeos, a notícia vem ligada a uma proposta de parceria ou trabalho que parecia distante. Essa novidade pode mudar o foco de curto prazo e abrir oportunidades de crescimento.
Número da sorte: 5
Cor: Amarelo
Carta do Tarô: O Mago
Libra
Libra recebe informações que mexem diretamente com relações pessoais. Pode ser uma mensagem de alguém do passado ou até uma revelação que altera a forma como vê uma pessoa próxima.
Número da sorte: 9
Cor: Rosa-claro
Carta do Tarô: A Estrela
Sagitário
Sagitário terá notícias relacionadas a viagem, estudo ou mudança. Essa surpresa pode acelerar projetos que estavam parados e reacender a motivação para o futuro.
Número da sorte: 3
Cor: Roxo
Carta do Tarô: A Temperança