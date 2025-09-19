fechar
Signo |

Entre os dias 23 e 26, 3 signos recebem notícia capaz de mudar seus planos

Um recado surpreendente vai mexer com três signos, trazendo mudanças que podem afetar trabalho, amor ou projetos importantes da vida

Por Bianca Tavares Publicado em 19/09/2025 às 8:42
Imagem de uma mulher ao receber notícias no celular
Imagem de uma mulher ao receber notícias no celular - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O período entre os dias 23 e 26 reserva surpresas que chegam para virar o rumo da vida de três signos.

Essas notícias não são triviais: elas trazem novas escolhas e podem alterar caminhos que já estavam definidos.

No amor, no trabalho ou em questões pessoais, os astros apontam que o inesperado será capaz de abrir horizontes diferentes e, para alguns, muito melhores do que o planejado.

Gêmeos

Para Gêmeos, a notícia vem ligada a uma proposta de parceria ou trabalho que parecia distante. Essa novidade pode mudar o foco de curto prazo e abrir oportunidades de crescimento.

Número da sorte: 5

Cor: Amarelo

Carta do Tarô: O Mago

Leia Também

Libra

Libra recebe informações que mexem diretamente com relações pessoais. Pode ser uma mensagem de alguém do passado ou até uma revelação que altera a forma como vê uma pessoa próxima.

Número da sorte: 9

Cor: Rosa-claro

Carta do Tarô: A Estrela

Sagitário

Sagitário terá notícias relacionadas a viagem, estudo ou mudança. Essa surpresa pode acelerar projetos que estavam parados e reacender a motivação para o futuro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Número da sorte: 3

Cor: Roxo

Carta do Tarô: A Temperança

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Porta de grana se abre para 2 signos que já estavam quase desistindo
Signo

Porta de grana se abre para 2 signos que já estavam quase desistindo
Sorte astral promete prêmio financeiro para 2 signos até o dia 20 de setembro
Signo

Sorte astral promete prêmio financeiro para 2 signos até o dia 20 de setembro

Compartilhe

Tags