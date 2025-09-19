fechar
O fio de ouro: 3 signos que alinham corpo, mente e espírito para a felicidade a partir de 20/09

Chegou a hora de encontrar a paz. Esses três signos descobrem como alinhar todas as áreas da vida para finalmente viverem com propósito e felicidade.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/09/2025 às 19:54
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O bem-estar verdadeiro não é apenas físico ou mental; é a harmonia de todas as partes de nosso ser. É como se um fio de ouro conectasse nosso corpo, nossa mente e nosso espírito, e quando ele se alinha, a vida flui.

A partir de 20 de setembro, esse alinhamento acontece para três signos, trazendo uma felicidade que eles nem sabiam que era possível.

Gêmeos: a união entre o mental e o espiritual

Você, de Gêmeos, tem uma mente ágil e curiosa, mas, por vezes, vive tão preso em seus pensamentos que se desconecta de sua intuição e de seu corpo.

A sua felicidade está na união entre o que você pensa e o que você sente. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.

SIGNO DE GÊMEOS

Virgem: o equilíbrio entre o físico e o mental

Você, de Virgem, é prático e disciplinado. Mas, por vezes, a sua busca por perfeição te faz se sentir exausto. A sua felicidade está na união entre o que você faz e o que você sente. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.

Peixes: a harmonia entre o sonho e a realidade

Você, de Peixes, é sensível e sonhador, mas, por vezes, a sua busca por um propósito maior te fez se sentir exausto. A sua felicidade está na união entre o que você sonha e o que você vive. O universo te dá a chance de se reconectar com a sua paz interior e de se libertar do que não te serve mais.

O seu maior presente é a sua capacidade de se amar e de se perdoar, e a sua intuição, a chave para uma vida de paz e sucesso.

