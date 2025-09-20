fechar
Signo | Notícia

Convite de viagem dos sonhos chega para 4 signos antes do fim do mês

Uma oportunidade inesperada de viagem pode transformar a rotina e renovar a energia de quatro signos em pleno fim de mês; veja quais são!

Por Bianca Tavares Publicado em 20/09/2025 às 7:36
Imagem de uma mulher em viagem
Imagem de uma mulher em viagem - iStock

Uma viagem dos sonhos está prestes a cruzar o caminho de quatro signos, trazendo não só descanso, mas também encontros e experiências transformadoras.

Esse convite pode chegar por meio de amigos, família, promoções ou até recompensas ligadas ao trabalho.

Mais do que sair da rotina, a oportunidade vai abrir espaço para reflexões, novos laços e um olhar fresco sobre a vida. O universo mostra que algumas jornadas são feitas para marcar o destino.

Touro

Touro vai receber a chance de desacelerar e viver momentos de prazer longe da pressão cotidiana. Essa viagem pode despertar novos interesses e até abrir oportunidades financeiras.

Número da sorte: 14

Cor: Verde-musgo

Carta do Tarô: O Carro

Palavra do dia: Conquista

Pedra do momento: Quartzo verde

Leão

Para Leão, o convite surge como um palco perfeito para brilhar. A viagem pode trazer reconexão com pessoas queridas e até abrir portas para um romance inesperado.

Número da sorte: 1

Cor: Dourado

Carta do Tarô: O Sol

Palavra do dia: Brilho

Pedra do momento: Olho de tigre

 

Aquário

Aquário pode se surpreender com uma oportunidade fora dos padrões. Essa viagem tem tudo para ampliar horizontes e gerar ideias inovadoras que mudarão sua perspectiva.

Número da sorte: 11

Cor: Azul-celeste

Carta do Tarô: A Estrela

Palavra do dia: Liberdade

Pedra do momento: Amazonita

Peixes

Para Peixes, a viagem promete ser espiritual e emocional. Pode ser o reencontro com algo que estava adormecido dentro de si, além de trazer fortes sinais em sonhos.

Número da sorte: 7

Cor: Lilás

Carta do Tarô: A Lua

Palavra do dia: Inspiração

Pedra do momento: Ametista

