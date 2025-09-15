fechar
Escândalo envolvendo dinheiro respinga em 2 signos e vira polêmica

A paciência é uma virtude! E para estes dois signos, será preciso trabalhar com ela para passar por momentos difíceis muito em breve.

Por Bianca Tavares Publicado em 15/09/2025 às 10:06
Imagem de uma mulher recebendo notícia de escândalo
Imagem de uma mulher recebendo notícia de escândalo - iStock

O tópico do dinheiro chegará como um furacão para estes dois signos escolhidos a dedo pelo universo. 

Apesar de ser um alívio financeiro, também trará uma grande confusão com pessoas próximas, que podem interpretar de forma errônea a saída financeira.

Prontos para descobrir? Continue lendo!

Libra

Os librianos terão que enfrentar longos questionamentos por conta do recente crescimento bancário. Será preciso paciência para lidar com o novo funcionamento da casa com a chegada do dinheiro.

Número da sorte: 65

Palavra do dia: Amadurecer

Áries

Já para o nativo de Áries, a polêmica começa no trabalho. Talvez por meio de uma promoção, que com certeza irá contribuir para um escândalo interno. Fique atento!

Número da sorte: 19

Palavra do dia: Controle

