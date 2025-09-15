fechar
Dois signos serão surpreendidos por um amor que chega igual aos de cinema, a partir de amanhã (16/09)

A partir de terça-feira, 16 de setembro, o céu reserva surpresas amorosas dignas de roteiro cinematográfico para dois signos do zodíaco

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/09/2025 às 8:10
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O encontro entre Vênus e Netuno cria um cenário favorável para paixões intensas, encontros inesperados e conexões capazes de transformar a rotina em uma verdadeira história de amor.

Para esses signos, o romance chega como um enredo arrebatador, cheio de emoção e encanto.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Os librianos podem viver dias que parecem saídos de uma comédia romântica. Um encontro casual ou até mesmo uma situação cotidiana se transformará em oportunidade para conexões profundas.

A energia favorece olhares que se cruzam de forma inesperada e conversas que despertam afinidades imediatas. O coração de Libra será tocado pela magia de um amor súbito, intenso e encantador.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Para os piscianos, a atmosfera romântica se intensifica com Netuno, planeta regente do signo, em harmonia com Vênus. O resultado é um cenário perfeito para paixões arrebatadoras.

Um gesto simples pode desencadear um turbilhão de sentimentos, transformando encontros em memórias inesquecíveis.

Peixes viverá o amor em sua forma mais idealizada, como se tivesse sido escrito para as telas do cinema.

Romance em cartaz no destino

A partir de amanhã, Libra e Peixes terão a chance de experimentar um amor repentino e transformador, daqueles que parecem ter sido criados sob medida pelo destino.

A vida se torna palco para cenas intensas, lembrando que, quando a astrologia favorece o coração, até os encontros mais improváveis podem se tornar grandes histórias de amor.

